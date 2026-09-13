Hrenák vychytal Montreal v prípravnom kempe NHL, darilo sa viacerým Slovákom

Samuel Hrenák v drese Winnipegu
Samuel Hrenák v drese Winnipegu (Autor: X/Winnipeg Jets)
TASR|13. sep 2026 o 10:19
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Bodovali Svrček a Čiernik.

Na zámorských turnajoch nádejí NHL zaujalo viacero mladých slovenských hokejistov.

Brankár Samuel Hrenák pomohol Winnipegu k výhre 3:1 nad Montrealom, pričom o čisté konto prišiel až v strede tretej tretiny počas oslabenia.

Michal Svrček bol súčasťou víťazného obratu Detroitu, ktorý zdolal Dallas 4:3 po samostatných nájazdoch. V nich nezakončil presne. V riadnom hracom čase zaznamenal asistenciu.

Alex Čiernik pomohol asistenciou k výhre Philadelphie 3:2 nad Rangers, v drese ktorých Tomáš Chrenko a Adam Sýkora nebodovali.

V drese Los Angeles sa predstavili útočník Ján Chovan aj obranca Adam Goljer. Kings prehrali so San Jose Sharks jednoznačne 1:8 a Goljer opustil duel s asistenciou.

V akcii boli aj obranca Jozef Viliam Kmec, ktorého Vegas prehralo 0:3 s Utahom. Útočník Adam Nemec sa tešil z výhry Ottawy 4:3 po predĺžení nad Torontom.

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