VIDEO: Fehérváry zaujal asistenciou v oslabení. Sýkoru vyradilo z hry zranenie

Martin Fehérváry.
Martin Fehérváry. (Autor: REUTERS)
TASR, CTK|22. sep 2026 o 07:15
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Adam Sýkora odohral za New York Rangers len tri minúty.

Slovenský hokejista Martin Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals 5:2 nad Philadelphiou Flyers v nočnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL.

V 50. minúte prihral na gól, o ktorý sa postaral v oslabení Jonny Brodzinski a uzavrel skóre.

Juraj Slafkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3:2 po predĺžení nad Ottawou.

Brankár Montrealu Jakub Dobeš pomohol Canadiens k víťazstvu v predĺžení aj jednou asistenciou.

Smolný večer zažil Adam Sýkora, keď za New York Rangers odohral iba zhruba tri minúty a pre zranenie kolena odstúpil, jeho tím prehral s New Jersey 2:3.

VIDEO: Zranenie Adama Sýkoru

NHL - prípravné zápasy:

Washington - Philadelphia 5:2

/Fehérváry 0+1 za domácich/

Columbus - Detroit 1:0 pp a sn

Montreal - Ottawa 3:2 pp

New Jersey - New York Rangers 3:2

Pittsburgh - Buffalo 4:1

Dallas - St. Louis 2:1

Chicago - Minnesota 4:3 pp

Winnipeg - Colorado 3:1

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