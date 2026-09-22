VIDEO: Fehérváry zaujal asistenciou v oslabení. Sýkoru vyradilo z hry zranenie

Slovenský hokejista Martin Fehérváry pomohol asistenciou k víťazstvu Washingtonu Capitals 5:2 nad Philadelphiou Flyers v nočnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL.
V 50. minúte prihral na gól, o ktorý sa postaral v oslabení Jonny Brodzinski a uzavrel skóre.
Juraj Slafkovský v drese Montrealu nebodoval, no tešil sa z víťazstva 3:2 po predĺžení nad Ottawou.
Brankár Montrealu Jakub Dobeš pomohol Canadiens k víťazstvu v predĺžení aj jednou asistenciou.
Smolný večer zažil Adam Sýkora, keď za New York Rangers odohral iba zhruba tri minúty a pre zranenie kolena odstúpil, jeho tím prehral s New Jersey 2:3.
VIDEO: Zranenie Adama Sýkoru
NHL - prípravné zápasy:
Washington - Philadelphia 5:2
/Fehérváry 0+1 za domácich/