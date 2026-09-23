VIDEO: Slovákom sa v príprave darí. Honzek a Chromiak s gólmi, Královič asistoval

Šesť slovenských hokejistov bolo v akcii v noci na stredu v prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL.
Najviac sa darilo útočníkom Samuelovi Honzekovi a Martinovi Chromiakovi, obaja skórovali.
Honzek v závere druhej tretiny zvýšil vedenie Calgary nad Vancouverom na 3:0, Flames napokon zvíťazili 3:1.
Dvadsaťjedenročný krídelník hral opäť po boku Mikaela Backlunda a Joela Farabeeho. Pripísal si aj plusový bod a dva bodyčeky, odohral 14 minút a 55 sekúnd.
VIDEO: Gól Honzeka proti Vancouveru
Jeho spoluhráč Martin Pospíšil nastúpil na pozícii centra vo štvrtej formácii s Maximom Cyplakovom a Adamamom Klapkom, odohral 12 minút a 27 sekúnd. Mal jednu strelu a 40 percentnú úspešnosť na vhadzovaní.
Hral aj obranca Šimon Nemec, zaznamenal dve strely a odohral 21 minút a 27 sekúnd.
Chromiak hral v drese Los Angeles proti Utahu vo štvrtom útoku vedľa Koehna Ziemmera a Francesca Pinelliho, gól dal po úniku v 17. minúte druhej tretiny. Kings však prehrali 3:6. Slovenský útočník odohral 11 minút a 25 sekúnd.
VIDEO: Gól Chromiaka proti Utahu
Ďalší slovenský obranca Tomáš Královič z Tampy Bay odohral 20 minút a 37 sekúnd, no jeho tím prehral s Nashvillom 2:3 po predĺžení.
Kralovič si pripísal asistenciu na druhom gól svojho tímu, jeho spoluhráč Erik Černák nehral.
Útočník Jakub Demek z Vegas nastúpil v treťom útoku, jeho tím zvíťazil na ľade San Jose Sharks 2:1 po nájazdoch. Demek odohral 12 minút a 13 sekúnd a mal tri strely na bránku.
NHL - prípravné zápasy:
Boston - Philadelphia 5:1
Buffalo - Columbus 5:1
Carolina - Florida 3:2 pp a sn
NY Rangers - NY Islanders 3:4
Pittsburgh - Detroit 4:7
Nashville - Tampa 3:2 pp
/KRÁLOVIČ (Tampa) 0+1/
Winnipeg - Edmonton 1:2 pp
Calgary - Vancouver 3:1
/HONZEK (Calgary) 1+0/
Los Angeles - Utah 3:6
/CHROMIAK (LA) 1+0/