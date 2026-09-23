VIDEO: Slovákom sa v príprave darí. Honzek a Chromiak s gólmi, Královič asistoval

Samuel Honzek
Samuel Honzek (Autor: REUTERS)
TASR|23. sep 2026 o 07:23
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V prípravných zápasoch NHL sa ukázalo šesť Slovákov.

Šesť slovenských hokejistov bolo v akcii v noci na stredu v prípravných zápasoch pred novou sezónou NHL.

Najviac sa darilo útočníkom Samuelovi Honzekovi a Martinovi Chromiakovi, obaja skórovali.

Honzek v závere druhej tretiny zvýšil vedenie Calgary nad Vancouverom na 3:0, Flames napokon zvíťazili 3:1.

Dvadsaťjedenročný krídelník hral opäť po boku Mikaela Backlunda a Joela Farabeeho. Pripísal si aj plusový bod a dva bodyčeky, odohral 14 minút a 55 sekúnd.

VIDEO: Gól Honzeka proti Vancouveru

Jeho spoluhráč Martin Pospíšil nastúpil na pozícii centra vo štvrtej formácii s Maximom Cyplakovom a Adamamom Klapkom, odohral 12 minút a 27 sekúnd. Mal jednu strelu a 40 percentnú úspešnosť na vhadzovaní.

Hral aj obranca Šimon Nemec, zaznamenal dve strely a odohral 21 minút a 27 sekúnd.

Chromiak hral v drese Los Angeles proti Utahu vo štvrtom útoku vedľa Koehna Ziemmera a Francesca Pinelliho, gól dal po úniku v 17. minúte druhej tretiny. Kings však prehrali 3:6. Slovenský útočník odohral 11 minút a 25 sekúnd.

VIDEO: Gól Chromiaka proti Utahu

Ďalší slovenský obranca Tomáš Královič z Tampy Bay odohral 20 minút a 37 sekúnd, no jeho tím prehral s Nashvillom 2:3 po predĺžení.

Kralovič si pripísal asistenciu na druhom gól svojho tímu, jeho spoluhráč Erik Černák nehral.

Útočník Jakub Demek z Vegas nastúpil v treťom útoku, jeho tím zvíťazil na ľade San Jose Sharks 2:1 po nájazdoch. Demek odohral 12 minút a 13 sekúnd a mal tri strely na bránku.

NHL - prípravné zápasy:

Boston - Philadelphia 5:1

Buffalo - Columbus 5:1

Carolina - Florida 3:2 pp a sn

NY Rangers - NY Islanders 3:4

Pittsburgh - Detroit 4:7

Nashville - Tampa 3:2 pp

/KRÁLOVIČ (Tampa) 0+1/

Winnipeg - Edmonton 1:2 pp

Calgary - Vancouver 3:1

/HONZEK (Calgary) 1+0/

Los Angeles - Utah 3:6

/CHROMIAK (LA) 1+0/

San Jose - Vegas 1:2 pp a sn

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