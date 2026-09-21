VIDEO: Honzek odštartoval prípravu bodovo, v drese Calgary si pripísal asistenciu

Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL.
V nočnom stretnutí so Seattlom si pripísal asistenciu, no „plamene“ prehrali so Seattlom 2:4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampy Bay nad Nashvillom 2:1.
Dvadsaťjedenročný Honzek prihral na gól Ajdara Sunijeva v 14. minúte, ktorým Calgary znížilo na priebežných 1:2.
VIDEO: Asistencia Honzeka v zápase Calgary - Seattle
Hoci na začiatku tretej tretiny Sunijev vyrovnal, o triumfe Seattlu napokon rozhodli Logan Morrison s Jonom-Randallom Avonom.
Mladý Slovák odohral takmer 16 minút, zaznamenal aj jednu strelu na bránku a bodyček. Jeho krajania Šimon Nemec a Martin Pospíšil v drese Calgary nehrali.
Súboj Černákovej Tampy Bay priniesol takmer 20 vylúčení a dva menšie tresty za hrubosť si pripísal aj slovenský obranca.
Okrem toho si do štatistík zapísal plusový bod, strelu na bránku a dva bodyčeky. Na ľade strávil 16 minút a 17 sekúnd. Tomáš Královič nenastúpil.
NHL - prípravné zápasy:
Calgary - Seattle 2:4
/HONZEK za domácich 0+1/