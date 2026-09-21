VIDEO: Honzek odštartoval prípravu bodovo, v drese Calgary si pripísal asistenciu

Samuel Honzek v drese Calgary
Samuel Honzek v drese Calgary (Autor: X/Calgary Flames)
TASR|21. sep 2026 o 07:15
ShareTweet0

V akcii bol aj Erik Černák.

Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL.

V nočnom stretnutí so Seattlom si pripísal asistenciu, no „plamene“ prehrali so Seattlom 2:4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampy Bay nad Nashvillom 2:1.

Dvadsaťjedenročný Honzek prihral na gól Ajdara Sunijeva v 14. minúte, ktorým Calgary znížilo na priebežných 1:2.

VIDEO: Asistencia Honzeka v zápase Calgary - Seattle

Hoci na začiatku tretej tretiny Sunijev vyrovnal, o triumfe Seattlu napokon rozhodli Logan Morrison s Jonom-Randallom Avonom.

Mladý Slovák odohral takmer 16 minút, zaznamenal aj jednu strelu na bránku a bodyček. Jeho krajania Šimon Nemec a Martin Pospíšil v drese Calgary nehrali.

Súboj Černákovej Tampy Bay priniesol takmer 20 vylúčení a dva menšie tresty za hrubosť si pripísal aj slovenský obranca.

Okrem toho si do štatistík zapísal plusový bod, strelu na bránku a dva bodyčeky. Na ľade strávil 16 minút a 17 sekúnd. Tomáš Královič nenastúpil.

NHL - prípravné zápasy:

Calgary - Seattle 2:4

/HONZEK za domácich 0+1/

New Jersey - NY Islanders 2:1

Boston - Washington 3:2 pp a sn

Tampa Bay - Nashville 2:1

Colorado - Utah 4:1

Florida - Carolina 6:3

Anaheim - San Jose 6:2

NHL

Xavi Simons a David Pastrňák.
Xavi Simons a David Pastrňák.
Tottenham možno prezradil nového kapitána Bostonu. Neskôr príspevok zmizol zo sociálnych sietí
ut 22:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Honzek odštartoval prípravu bodovo, v drese Calgary si pripísal asistenciu