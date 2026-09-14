VIDEO: Slovenský obranca skóroval za Vegas na turnaji nádejí NHL. Ukázala sa aj dvojica v Rangers

Jozef Viliam Kmec.
Jozef Viliam Kmec. (Autor: X/Henderson Silver Knights)
TASR|14. sep 2026 o 07:32
ShareTweet0

Bodoval aj Svrček.

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL.

Jeho tím aj vďaka tomu zdolal Colorado 6:5 po nájazdoch. Dvadsaťdvaročný obranca nastrelil aj žŕdku.

V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit nestačil na Pittsburgh 3:4. Devätnásťročný krídelník si pripísal asistenciu.

VIDEO: Asistencia Sýkoru a Chrenka

Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sýkora a Tomáš Chrenko, ale ich New York Rangers podľahol Philadelphii 1:4. Za Flyers nastúpil Alex Čiernik. 

V akcii boli aj ďalší Slováci. Maxim Štrbák z Buffala, Ján Chovan z LA Kings a Adam Nemec z Ottawy, ale nebodovali.

NHL

Jozef Viliam Kmec.
Jozef Viliam Kmec.
VIDEO: Slovenský obranca skóroval za Vegas na turnaji nádejí NHL. Ukázala sa aj dvojica v Rangers
dnes 07:32
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Slovenský obranca skóroval za Vegas na turnaji nádejí NHL. Ukázala sa aj dvojica v Rangers