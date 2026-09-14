VIDEO: Slovenský obranca skóroval za Vegas na turnaji nádejí NHL. Ukázala sa aj dvojica v Rangers

Slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec sa gólovo presadil v drese Vegas Golden Knights v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL.
Jeho tím aj vďaka tomu zdolal Colorado 6:5 po nájazdoch. Dvadsaťdvaročný obranca nastrelil aj žŕdku.
V akcii bol aj útočník Michal Svrček, jeho Detroit nestačil na Pittsburgh 3:4. Devätnásťročný krídelník si pripísal asistenciu.
VIDEO: Asistencia Sýkoru a Chrenka
Bod za prihrávku zaznamenali aj Adam Sýkora a Tomáš Chrenko, ale ich New York Rangers podľahol Philadelphii 1:4. Za Flyers nastúpil Alex Čiernik.
V akcii boli aj ďalší Slováci. Maxim Štrbák z Buffala, Ján Chovan z LA Kings a Adam Nemec z Ottawy, ale nebodovali.