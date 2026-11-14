Regenda prišiel ako spasiteľ, Cehlárik čelí kritike. Švédsky expert hodnotí štyroch Slovákov

Vo švédskej najvyššej súťaži SHL pôsobia v aktuálnej sezóne štyria slovenskí hokejisti. Pavol Regenda, Marián Studenič, Sebastián Čederle a Peter Cehlárik však zažívajú rozdielne obdobia.
Kým Studenič patrí medzi dôležitých hráčov lídra súťaže a Regenda boduje aj napriek trápeniu svojho mužstva, Čederle a Cehlárik si zatiaľ hľadajú svoju pozíciu.
Ako hodnotia ich výkony vo Švédsku? Čo sú ich najväčšie prednosti a slabiny?
Na otázky Sportnetu odpovedal švédsky hokejový novinár a expert na SHL Uffe Bodin, ktorý podrobne zhodnotil doterajšie pôsobenie všetkých štyroch Slovákov.
Pavol Regenda, HV 71
Bilancia: 14 zápasov, 4+8
Priemerný čas na ľade: 18:52 min.
Pozícia v tíme: krídelník prvej až druhej formácie
Umiestnenie tímu: 14. miesto
Pavol Regenda prišiel v septembri do HV71 ako jedna z najväčších posíl zo zámoria. Švédsky klub mu okamžite prejavil dôveru, zaradil ho medzi kľúčových útočníkov a dal mu priestor aj v presilových hrách.
Slovenský reprezentant začal vo veľkom štýle. Už vo svojom druhom zápase v SHL strelil hetrik a naznačil, že by mohol patriť medzi najvýraznejších hráčov súťaže.
„Jeho prvé zápasy boli neuveriteľné. Okamžite zaujal a na chvíľu ste si mohli myslieť, že by mohol byť spasiteľom, ktorého tento tím tak veľmi potrebuje,“ hodnotí pre Sportnet Bodin.
Regenda síce nazbieral dvanásť bodov v štrnástich stretnutiach, ale tri góly strelil ešte v septembri, jeden vo štvrtkovom kole. Väčšinou sa presadzuje iba ako nahrávač.
„Bohužiaľ, zdá sa, že po tom výbornom začiatku trochu stratil iskru. Nie je to nič zvláštne, keď hráte za mužstvo, ktorému chýba sebavedomie. Vaše výkony sa často odvíjajú od toho, ako sa darí celému tímu. A HV71 hralo v posledných týždňoch naozaj zle.“
HV71 je na poslednom mieste tabuľky a po pätnástich zápasoch má na konte iba jedenásť bodov.
Regenda spočiatku nastupoval v jednej formácii s českými útočníkmi Lukášom Rouskom a Janom Myšákom. Ich spolupráca fungovala, no po sérii neúspechov tréneri pristúpili k zmenám.
„Na začiatku pôsobil v ofenzíve veľmi sebavedomo. Myslím si, že aj teraz je v prvom útoku nebezpečný, ale už nie je takým výbušným hráčom ako spočiatku. Formácia s Rouskom a Myšákom istý čas ťahala celé mužstvo, ale keď sa situácia ešte zhoršila, rozdelili ich. Je to škoda, pretože im to spolu naozaj fungovalo,“ vysvetlil švédsky novinár.
Za Regendovu najväčšiu slabinu označil kolísavé výkony. Väčšiu zodpovednosť však podľa neho nesie mužstvo ako celok než samotný slovenský útočník.
Regenda sa pritom netají tým, že jeho hlavným cieľom zostáva návrat do NHL. Potvrdil to aj na reprezentačnom zraze pred Nemeckým pohárom, kde napokon odohral tri zápasy s bilanciou 1+4.
Bodin je pri prípadnom návrate do NHL opatrný.
„Ak po minulej sezóne, počas ktorej podľa mňa odohral obzvlášť dobrý olympijský turnaj, nedostal poriadnu ponuku z NHL, bolo by prekvapením, keby ju dostal teraz. Sezóna je však ešte len na začiatku.“
Marián Studenič, Färjestad BK
Bilancia: 15 zápasov, 1+9
Priemerný čas na ľade: 17:24 min.
Pozícia v tíme: krídelník prvej až tretej formácie
Umiestnenie tímu: 1. miesto
Marián Studenič má za sebou vo švédskom Färjestade dve rozdielne sezóny. Kým v prvej nazbieral výborných 44 bodov, v druhej jeho produktivita klesla na 27. V aktuálnom ročníku sa však opäť dostáva do formy.
„V prvej sezóne vo Švédsku bol úžasný. Minulý ročník by som do istej miery hodil za hlavu, pretože mužstvo sa pod novým trénerom Jörgenom Jönssonom v jeho úvode výrazne trápilo. Keď prišiel Cam Abbott, Marián sa opäť rozbehol a na začiatku tejto sezóny pripomína hráča spred dvoch rokov,“ hodnotí Bodin.
„Viem, že v tejto sezóne zatiaľ veľa gólov nestrelil, ale vďaka svojej pracovitosti a kvalitnej hre smerom dopredu aj dozadu robí lepšími aj hráčov okolo seba.“
Studenič má v pätnástich zápasoch na konte desať bodov za gól a deväť asistencií. Pravidelne nastupuje na krídle prvej formácie, kde spolupracuje s českým útočníkom Radimom Zohornom a Viktorom Lodinom, jedným z najproduktívnejších hráčov SHL.
Podľa švédskeho novinára však jeho najväčšia hodnota nespočíva v produktivite.
„Je to jeho hra na oboch koncoch klziska. Nikdy nezanedbáva defenzívne povinnosti a môžete sa naňho spoľahnúť vo všetkých herných situáciách. V tomto smere je ako švajčiarsky nožík,“ vysvetľuje Bodin.
Dvadsaťosemročný útočník sa počas novembrového Nemeckého pohára vrátil po viac ako dvoch rokoch do slovenskej reprezentácie. V troch zápasoch zaznamenal jednu asistenciu.
Bodin si myslí, že počas pôsobenia vo Švédsku sa z neho stal komplexnejší hokejista.
„V Severnej Amerike som ho príliš nesledoval, keďže väčšinou hrával v AHL, ale mám pocit, že vo Färjestade sa zlepšil. Jeho všestranná hra na väčšom klzisku vyzerá výborne a v útoku dokáže byť veľmi nebezpečný,“ dodáva.
Jeho prínos sa ukázal aj v prvom zápase po reprezentačnej prestávke. Pri víťazstve nad Djurgårdenom 3:1 dvakrát asistoval, vrátane prihrávky na víťazný gól Lodina v 57. minúte.
Navyše, Färjestadu sa mimoriadne darí. S 42 bodmi a impozantným skóre 61:18 vedie tabuľku švédskej ligy. Studenič má navyše v hodnotení plus/mínus štrnásť kladných bodov.
Sebastián Čederle, Färjestad BK
Bilancia: 15 zápasov, 0+2
Priemerný čas na ľade: 9:02 min.
Pozícia v tíme: krídelník alebo center štvrtej formácie
Umiestnenie tímu: 1. miesto
Sebastián Čederle odchádzal z Nitry ako slovenský majster a najužitočnejší hráč play-off. Prestup do švédskeho Färjestadu mal byť ďalším krokom v jeho kariére, no začiatky v jednej z najkvalitnejších európskych líg sú náročné.
V prvých pätnástich zápasoch SHL zaznamenal dve asistencie. V silnom mužstve, ktoré vedie tabuľku súťaže, dostáva prevažne priestor vo štvrtej formácii a na ľade trávi menej ako desať minút na zápas.
„Úprimne, zatiaľ ho na ľade nebolo príliš vidieť. Myslím si, že je to najmä pre obrovskú konkurenciu v tíme. V takomto kvalitnom mužstve bude preňho veľmi náročné vybojovať si väčší priestor,“ hodnotí Uffe Bodin pre Sportnet.
Čederle pritom už pred sezónou priznal, že očakáva výrazný kvalitatívny skok.
„SHL považujem za najlepšiu ligu v Európe. Viem, že je náročné sa tu presadiť a hrá tu veľa kvalitných hokejistov. Mnohí sa odtiaľ dostanú do NHL, čo o úrovni súťaže veľa vypovedá,“ povedal v rozhovore pre švédsky HockeyNews.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Zatiaľ čo v Nitre patril medzi ofenzívnych lídrov, vo Färjestade plní predovšetkým defenzívne úlohy.
„Má vyslovene defenzívnu rolu a nedostáva priestor v útočných situáciách. Ak chce hrať viac, musí aj počas tých niekoľkých minút ukázať väčšie sebavedomie s pukom a viac ofenzívnej kreativity. Pravdepodobne by však museli prísť ďalšie zranenia, aby sa posunul vyššie v zostave. A to už teraz mužstvu chýba niekoľko útočníkov,“ vysvetľuje Bodin.
Švédsky novinár je zatiaľ skeptický aj pri otázke, či sa Čederle môže časom vypracovať na produktívnejšieho útočníka do prvých dvoch formácií.
„Na základe toho mála, čo som z neho v úvode sezóny videl, musím povedať, že nie. Hrá zodpovedný hokej, dokáže byť užitočný v defenzíve, ale zatiaľ som uňho nevidel nič, čo by naznačovalo, že dokáže výraznejšie ovplyvňovať ofenzívu Färjestadu.“
Čederle si počas novembrovej reprezentačnej prestávky odskočil na Nemecký pohár, kde strelil gól pri víťazstve Slovenska nad Rakúskom 6:1.
Peter Cehlárik, Växjo Lakers
Bilancia: 11 zápasov, 0+2
Priemerný čas na ľade: 12:55 min.
Pozícia v tíme: krídelník tretej formácie
Umiestnenie tímu: 11. miesto
Peter Cehlárik sa v lete presunul z Leksandu do Växjö, kde sa opäť stretol s trénerom Björnom Hellkvistom. Od skúseného slovenského útočníka sa očakávalo, že bude patriť medzi ofenzívnych lídrov mužstva. Začiatok sezóny však mal komplikovaný.
Pre švédske daňové podmienky musel zostať 180 dní mimo krajiny. Úvod ročníka tak strávil v Žiline, kde trénoval a nastupoval aj v slovenskej Tipsport lige. Do SHL zasiahol až 1. októbra.
Očakávania zatiaľ nenapĺňa. V úvodných jedenástich zápasoch zaznamenal iba dve asistencie a výrazne mu kleslo aj vyťaženie. Kým pri premiére odohral 17 minút a 39 sekúnd, v troch nedávnych dueloch strávil na ľade postupne iba okolo 10 minút.
„Bohužiaľ, Cehlárikove výkony vo Švédsku majú v posledných rokoch skôr klesajúcu tendenciu. Je to veľká škoda, pretože keď prišiel do Leksandu, bol to veľmi dynamický a inteligentný hráč. Už však nemá taký ofenzívny cit ako kedysi,“ hodnotí Bodin.
Podľa švédskeho novinára nemožno slabší začiatok ospravedlňovať ani oneskoreným príchodom do mužstva.
„Samozrejme, mal náročné podmienky a nemohol začať sezónu načas. S tým sa však stretáva veľa zahraničných hráčov, ktorí napriek tomu dokážu podávať výborné výkony. Nemôžeme to preto používať ako výhovorku.“
Kritiku si Cehlárik vyslúžil aj od experta televízie TV4 Pettera Rönnqvista. Bývalý brankár v rozhovore pre Hockeysverige uviedol, že slovenský útočník je na ľade príliš nevýrazný a mužstvu zatiaľ neprináša očakávaný prínos.
Bodin s jeho hodnotením súhlasí.
„Dúfal som, že opätovné stretnutie s Hellkvistom, ktorý ho viedol už v Leksande, mu pomôže dostať sa späť na správnu cestu. Zatiaľ sú však výsledky slabé. Cehlárik musí byť produktívnym hráčom prvých dvoch formácií, aby mal pre toto mužstvo výraznejší prínos. Keď nezbiera body, ťažko sa preňho hľadá iná úloha, v ktorej by bol užitočný.“
Pokles minutáže podľa Bodina naznačuje, že tréneri s jeho výkonmi nie sú spokojní. Zároveň čoraz viac pochybuje, že sa Cehlárik ešte dokáže vrátiť na úroveň, na ktorej patril medzi najnebezpečnejších útočníkov SHL.
Napriek nevydarenému vstupu do sezóny však slovenský reprezentant dosiahol významný míľnik. Vo štvrtok asistoval pri víťazstve Växjö nad Timrou 5:0 a zaznamenal 179. bod v SHL, čím prekonal doterajší slovenský rekord Ľuboša Bartečka (178).
Cehlárik je zároveň slovenským rekordérom súťaže v počte odohraných zápasov a strelených gólov.