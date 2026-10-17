VIDEO: Slovenský talent sa blysom štyrmi bodmi a bol hviezdou. Darilo sa aj ďalším

Slovenský hokejový útočník Michal Svrček zaznamenal v noci na sobotu dva góly a dve asistencie v kanadskej juniorskej súťaži OHL a vyhlásili si ho za druhú hviezdu duelu.
Devätnásťročný hráč sa výraznou mierou podieľal na vysokom víťazstve Windsoru Spitfires nad Owen Sound Attack 11:3.
Svrček, ktorého si Detroit Red Wings vybral vo štvrtom kole draftu NHL v roku 2025, má v úvodných jedenástich dueloch svojej premiérovej sezóny v OHL na konte tri góly a štyri asistencie.
VIDEO: Svrček s bilanciou 2+2
V drese Kingstonu Frontenacs sa darilo Tomášovi Pobežalovi a Alexovi Mišiakovi. Pobežal prispel k víťazstvu nad Oshawa Generals 5:4 po predĺžení gólom a asistenciou, Mišiak zaznamenal jednu gólovú prihrávku.
Pobežal má po desiatich vystúpeniach v sezóne na konte už 15 kanadských bodov za štyri góly a jedenásť asistencií, Mišiak nazbieral v jedenástich dueloch sedem gólov a sedem asistencií.
VIDEO: Gól Pobežala
Ich slovenský spoluhráč Adam Goljer tentoraz nebodoval.
Strelecky sa presadil aj Adam Nemec zo Sudbury Wolves. Devätnásťročný útočník skóroval v 49. minúte v presilovej hre na ľade London Knights, jeho zásah však prehru hostí 1:4