VIDEO: Slovenský talent sa blysom štyrmi bodmi a bol hviezdou. Darilo sa aj ďalším

Michal Svrček
Michal Svrček (Autor: Facebook / Windsor Spitfires Hockey Club﻿)
TASR|17. okt 2026 o 08:29
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Podieľal sa na vysokom víťazstve Windsoru nad Owen Sound 11:3.

Slovenský hokejový útočník Michal Svrček zaznamenal v noci na sobotu dva góly a dve asistencie v kanadskej juniorskej súťaži OHL a vyhlásili si ho za druhú hviezdu duelu.

Devätnásťročný hráč sa výraznou mierou podieľal na vysokom víťazstve Windsoru Spitfires nad Owen Sound Attack 11:3.

Svrček, ktorého si Detroit Red Wings vybral vo štvrtom kole draftu NHL v roku 2025, má v úvodných jedenástich dueloch svojej premiérovej sezóny v OHL na konte tri góly a štyri asistencie.

VIDEO: Svrček s bilanciou 2+2

V drese Kingstonu Frontenacs sa darilo Tomášovi Pobežalovi a Alexovi Mišiakovi. Pobežal prispel k víťazstvu nad Oshawa Generals 5:4 po predĺžení gólom a asistenciou, Mišiak zaznamenal jednu gólovú prihrávku.

Pobežal má po desiatich vystúpeniach v sezóne na konte už 15 kanadských bodov za štyri góly a jedenásť asistencií, Mišiak nazbieral v jedenástich dueloch sedem gólov a sedem asistencií.

VIDEO: Gól Pobežala

Ich slovenský spoluhráč Adam Goljer tentoraz nebodoval.

Strelecky sa presadil aj Adam Nemec zo Sudbury Wolves. Devätnásťročný útočník skóroval v 49. minúte v presilovej hre na ľade London Knights, jeho zásah však prehru hostí 1:4

OHL

    Michal Svrček
    Michal Svrček
    VIDEO: Slovenský talent sa blysom štyrmi bodmi a bol hviezdou. Darilo sa aj ďalším
    dnes 08:29
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