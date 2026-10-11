Mišiak a Pobežal ovládli juniorskú ligu. Obaja zaznamenali po tri body

Tomáš Pobežal v drese Kingstonu.
Tomáš Pobežal v drese Kingstonu. (Autor: X/Kingston Frontenacs)
TASR|11. okt 2026 o 09:04
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Okrem Pobežala a Mišiaka bodovali aj Kazda, Straka a synovia bývalých reprezentantov Dravecký a Bartovič.

Slovenskí hokejisti Tomáš Pobežal a Alex Mišiak boli hviezdami pri víťazstve ich Kingstonu nad Brantfordom 4:2 v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Prvý menovaný skóroval dvakrát, k čomu pridal aj asistenciu a vyslúžil si honor prvej hviezdy duelu.

Mišiak sa takisto presadil strelecky a zaznamenal dve gólové prihrávky, vďaka čomu bol druhou hviezdou stretnutia. Skóroval aj Robin Kuzma, osemnásťročný Američan so slovenskými koreňmi.

Ďalší slovenský útočník Timothy Kazda si v rovnakej súťaži pripísal asistenciu pri vysokom triumfe Guelph Storm na ľade Owen Sound Attack 10:5.

Výkonmi zaujali v drese domáceho tímu synovia bývalých slovenských reprezentantov Vladimíra Draveckého a Milana Bartoviča.

Osemnásťročný obranca Vladimír Dravecký ml. sa blysol dvoma gólmi a tromi asistenciami, čím výborne reagoval na nedávny podpis nováčikovskej zmluvy v NHL s klubom New York Islanders.

O rok starší Adrien Bartovič sa do štatistík zapísal gólom a asistenciou. Obaja reprezentujú na mládežníckej úrovni Česko.

Gólovú prihrávku mal na konte slovenský útočník Andreas Straka v dueli QMJHL.

Devätnásťročný mládežnícky reprezentant Slovenska sa podieľal na víťaznom presnom zásahu Rouyn-Noranda Huskies na ľade Monctonu Wildcats (2:1).

OHL

    Tomáš Pobežal v drese Kingstonu.
    Tomáš Pobežal v drese Kingstonu.
    Mišiak a Pobežal ovládli juniorskú ligu. Obaja zaznamenali po tri body
    dnes 09:04
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