Mišiak a Pobežal ovládli juniorskú ligu. Obaja zaznamenali po tri body

Slovenskí hokejisti Tomáš Pobežal a Alex Mišiak boli hviezdami pri víťazstve ich Kingstonu nad Brantfordom 4:2 v kanadskej juniorskej súťaži OHL.
Prvý menovaný skóroval dvakrát, k čomu pridal aj asistenciu a vyslúžil si honor prvej hviezdy duelu.
Mišiak sa takisto presadil strelecky a zaznamenal dve gólové prihrávky, vďaka čomu bol druhou hviezdou stretnutia. Skóroval aj Robin Kuzma, osemnásťročný Američan so slovenskými koreňmi.
Ďalší slovenský útočník Timothy Kazda si v rovnakej súťaži pripísal asistenciu pri vysokom triumfe Guelph Storm na ľade Owen Sound Attack 10:5.
Výkonmi zaujali v drese domáceho tímu synovia bývalých slovenských reprezentantov Vladimíra Draveckého a Milana Bartoviča.
Osemnásťročný obranca Vladimír Dravecký ml. sa blysol dvoma gólmi a tromi asistenciami, čím výborne reagoval na nedávny podpis nováčikovskej zmluvy v NHL s klubom New York Islanders.
O rok starší Adrien Bartovič sa do štatistík zapísal gólom a asistenciou. Obaja reprezentujú na mládežníckej úrovni Česko.
Gólovú prihrávku mal na konte slovenský útočník Andreas Straka v dueli QMJHL.
Devätnásťročný mládežnícky reprezentant Slovenska sa podieľal na víťaznom presnom zásahu Rouyn-Noranda Huskies na ľade Monctonu Wildcats (2:1).