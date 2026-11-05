VIDEO: Brat Šimona Nemca opäť skóroval. Bodovali aj ďalší Slováci v zámorí

Slovenský hokejový útočník Adam Nemec sa gólom podieľal na víťazstve Sudbury Wolves na ľade Barrie Colts 3:1 v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL.
VIDEO: Gól Nemca od 2:23 minúty
Nemec šiestym presným zásahom v sezóne, ktorý znamenal jeho 21. bod, spečatil triumf svojho tímu do prázdnej bránky.
Strelecky sa presadil v rovnakej lige aj Lucian Bernát. Osemnásťročný útočník skóroval štvrtýkrát v tomto ročníku a gólom iba zmiernil prehru Owen Sound Attack na klzisku Sarnie Sting (4:5).
Slováci bodovali v stredu v drese Kingstonu Frontenacs. Asistenciu pri víťaznom góle svojho tímu proti Ottawe 67s zaznamenali Alex Mišiak aj Adam Goljer.
Ich tím vyhral na ľade súpera 3:1.