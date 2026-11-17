„Snažím sa byť pozitívny každý deň. Príliš sa nechcem pozerať na to, čo bolo, ale skôr dopredu. Chcem byť vždy najlepšou verziou samého seba."
Tieto slová hovoril Juraj Slafkovský pred zápasom proti New Yorku Rangers. Lenže v stretnutí na ne opäť nenadviazal.
Pri prehre Montrealu 1:3 urobil Slafkovský chybu po ktorej Rangers skórovali, od trénera Martina St. Louisa dostal trest, po druhej tretine bol vo výmene názorov s kapitánom Nickom Suzukim a v zámorí pokračuje jeho kritika.
„Slafkovský sa ocitol vo výraznom hernom útlme. Zdá sa, že jeho sebavedomie je momentálne na veľmi nízkej úrovni a musí nájsť spôsob, ako sa z tejto situácie dostať," zhodnotil expert Mitch Gallo.
Kritika a trest za chybu
V krátkom rozhovore pred stretnutím proti Rangers na televízii TVA Sports odpovedal Slafkovský aj na otázku, čo bude v zápase dôležité.
„Povedal by som, že musíme byť rozumný. Musíme robiť to, čo máme a chceme robiť. Musíme byť rozumný s pukom a streliť o gól viac ako oni," odpovedal.
Montreal v zápase viedol. V druhej tretine Philip Danault tečoval strelu Lanea Hutsona.
Potom Rangers vyrovnali a svoj podiel viny na tom niesol práve Slafkovský. Pri vracaní sa do obranného pásma nesledoval pohyb obrancu Marcusa Petterssona a ten takmer úplne voľný pripravil gól pre Willa Cuylleho.
VIDEO: Prvý gól Rangers proti Montrealu
Na zostrihu z gólu jasne vidno, že Slafkovský sa snažil na poslednú chvíľu Petterssona zastaviť, ale neúspešne.
„Návrat Juraja Slafkovského do obrany pri góle Rangers bol výrazne pod požadovanou úrovňou. Musíte vedieť, kde sa nachádza váš hráč, a dôsledne ho brániť. Opäť však nejde o nedostatok snahy. Slafkovskému v takýchto situáciách chýba dostatočný prehľad a schopnosť správne vyhodnotiť dianie na ľade," hodnotil situáciu reportér Anthony Martineau.
Slafkovského za nezodpovedný prístup kritizovali aj v štúdiu televízie Sportsnet.
Čo je však dôležitejšie, potrestal ho aj tréner St. Louis. Slafkovského v nasledujúcom striedaní vynechal a do prvého útoku posunul Alexa Newhooka.
Nebola to dlhodobá zmena, Slafkovský sa potom vrátil späť. Tréner mu ale dal najavo, že podobné chyby nebude tolerovať.
Montreal v závere druhej tretiny dostal príležitosť skórovať v presilovke, no paradoxne inkasoval. V oslabení sa presadil druhýkrát v zápase Cuylle. Tretí gól strelil Scott Morrow.
Po druhej tretine Slafkovského zamery televízie TVA Sports zachytili, ako si vymieňa názory s kapitánom Nickom Suzukim.
Vo víkendovom zápase zase podobnú situáciu zažil s trénerom St. Louisom.
„Ak chceme vyhrávať zápasy, ja aj moja formácia musíme hrať oveľa lepšie," zhodnotil po zápase Suzuki. Slafkovský po stretnutí pre prítomné médiá nehovoril.
Mizerná úspešnosť streľby
Slafkovský v posledných dňoch čelí v zámorí kritike. Témou sa stal jeho nevydarený úvod do sezóny, individuálne chyby, ale tiež veľmi slabá gólová produktivita.
V minulej sezóne strelil 30 gólov, na presný zásah premenil viac ako 16 percent svojich striel, zatiaľ čo v aktuálnom ročníku je výrazne pod touto hranicou.
Úspešnosť streľby Slafkovského je iba 4 percentá, v 21 zápasoch strelil dva góly. Naposledy sa presadil pred takmer mesiacom proti San Jose. Z pravidelne hrajúcich hráčov Montrealu je najhorší.
Slafkovský pritom strieľa rovnako často ako vlani, približne 2,3 strely na zápas. Proti Rangers za 19 minút a 47 sekúnd dokázal na bránku vystreliť trikrát. Štatistický portál Natural Stat Trick mu zarátal až dve vysokonebezepčené šance. Ani jednu však nepremenil.
Napriek súčasnému trápeniu zostáva nádej, že Slafkovský sa čoskoro vráti do formy z minulého ročníka. „Slafkovský bude v poriadku, ale potrebuje impulz," myslí si expert Gallo.
Podľa neho môže slovenskému útočníkovi pomôcť aj jediný vydarený moment.
„Nemám na to riešenie. Možno si potrebuje pozrieť zostrihy svojich najlepších akcií, aby si pripomenul, čoho je schopný. Možno potrebuje povzbudivý rozhovor s trénerom. Alebo jednoducho potrebuje, aby sa naňho konečne usmialo trochu šťastia."
Situáciu Juraja Slafkovského rozoberali redaktori Sportnetu aj v podcaste Corski & Fenski
Podľa experta sa však dá očakávať, že jeho úspešnosť sa časom opäť zvýši.
„Góly určite prídu a vôbec by ma neprekvapilo, keby sa po prelomení streleckého trápenia rozbehol a začal skórovať vo veľkom,“ predpovedá Gallo.
„Každý hráč si počas kariéry prejde obdobím, keď sa mu nedarí. Niekedy stačí jediný gól, jedno vydarené striedanie alebo šťastný odraz puku, aby sa všetko začalo obracať k lepšiemu. Montreal však čaká niekoľko mimoriadne náročných zápasov, a preto by bol práve teraz ideálny čas, aby sa Slafkovský prebral zo svojho útlmu na začiatku sezóny."
Podľa Galla by Slafkovskému mohol pomôcť najmä zápas proti Caroline, proti ktorej sa mu v minulosti darilo.
Canadiens sa najbližšie predstavia v noci zo stredy na štvrtok o 1.30 h na ľade New Jersey, zápas proti Hurricanes je na programe o deň neskôr od 1.00 h.
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