Ak Montreal vyhrá, bude to výnimočné. Slafkovský sa teší na zápas pod holým nebom

Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský (Autor: X/NHL)
TASR|25. okt 2026 o 12:43
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Canadiens vyzvú v prestížnom dueli v noci na pondelok Winnipeg.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa teší na svoj prvý zápas NHL pod holým nebom.

Útočník Montrealu Canadiens nastúpi v noci na pondelok v rámci Tim Hortons Heritage Classic na ihrisku Winnipegu.

Slafkovský si v stretnutí na štadióne amerického futbalu pripomenie svoje hokejové začiatky. „Vonku na zamrznutom jazere sme s kamarátmi trávili hodiny. Bude to neuveriteľný zážitok,“ povedal najvyššie draftovaný hráč roku 2022 podľa slovenskej verzie nhl.com.

VIDEO: Príprava klziska na zápas pod holým nebom

Canadiens zatiaľ zaostávajú za výkonmi z uplynulej sezóny, z desiatich duelov majú na konte 12 bodov a sú mimo postupových priečok do play off.

„Výhry v zápasoch pod holým nebom sú o niečo výnimočnejšie, pretože takých príležitostí hráč veľa nedostane. Cieľ je však stále rovnaký,“ prízvukoval Slafkovský.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Juraj Slafkovský
Juraj Slafkovský
Ak Montreal vyhrá, bude to výnimočné. Slafkovský sa teší na zápas pod holým nebom
dnes 12:431
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