Slafkovský ešte nedosiahol svoj strop, píšu v zámorí. Môže zbierať bod na zápas

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský podľa kanadského novinára Michaela DeRosu ešte zďaleka nedosiahol hranice svojho potenciálu.
Redaktor portálu The Hockey News sa domnieva, že krídelník Montrealu Canadiens môže v novej sezóne 2026/2027 urobiť ďalší výrazný výkonnostný krok.
Dvadsaťdvaročný Slafkovský má za sebou najlepšiu sezónu v kariére. Vo všetkých 82 zápasoch základnej časti NHL nazbieral 73 bodov za 30 gólov a 43 asistencií, čím si vytvoril osobné maximá vo všetkých hlavných ofenzívnych ukazovateľoch.
V play-off si v 19 zápasoch pripísal na konto 12 bodov za šesť gólov a šesť asistencií. Podľa DeRosu sa tým definitívne zaradil medzi elitných hráčov prvého útoku Canadiens.
„Je úplne namieste pýtať sa, či Slafkovský ešte nedosiahol svoj strop. Potenciál posunúť svoju hru na ďalšiu úroveň tam naďalej je,“ napísal DeRosa. Pripomína, že jednotka draftu NHL z roku 2022 má stále len 22 rokov, a teda dostatok priestoru na ďalší výkonnostný rast.
Kanadský novinár zároveň nevylučuje, že Slafkovský v sezóne 2026/2027 opäť vylepší svoje bodové štatistiky.
„Ak Slafkovský spraví ďalší krok a stane sa hráčom s bodom na zápas, bude to pre Canadiens, ktorí vstupujú do obdobia boja o úspechy, obrovská vec,“ doplnil kanadský novinár.
DeRosa zároveň poukázal na výbornú súhru slovenského útočníka s Coleom Caufieldom a kapitánom Nickom Suzukim.
Práve ich vzájomná chémia podľa neho môže byť jedným z dôvodov, prečo bude Slafkovský pokračovať vo svojom výkonnostnom raste aj v nasledujúcej sezóne.