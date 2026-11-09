Škandál okolo rozhodnutia v prospech Ruska? Predseda senátu bol pred verdiktom v Moskve

Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý koncom októbra nariadil návrat ruských hokejových reprezentácií na medzinárodnú scénu, vyvolalo ďalšie otázky.
Tentoraz sa netýkajú samotného verdiktu, ale jedného z arbitrov, ktorí o ňom rozhodovali.
Taliansky právnik Giulio Palermo, ktorý predsedal trojčlennému rozhodcovskému senátu, totiž niekoľko týždňov pred vynesením rozsudku navštívil Moskvu. Zúčastnil sa tam medzinárodnej konferencie o rozhodcovskom konaní.
Na časovú súvislosť upozornil švajčiarsky novinár Thomas Renggli, ktorý svoje zistenia zverejnil v nedeľu 8. novembra na portáli Inside Paradeplatz.
Športový arbitrážny súd podľa vlastného vyjadrenia o Palermovej ceste do Ruska nevedel.
Len niekoľko hodín po zverejnení pôvodného článku priniesol Renggli ďalšie zistenie. Na podobnom arbitrážnom podujatí v Moskve sa 16. mája 2025 zúčastnil aj druhý z trojice arbitrov CAS, Egypťan Ismail Selim.
Informácia však sama osebe nepreukazuje konflikt záujmov ani to, že by návšteva Moskvy oboch arbitrov mala akýkoľvek vplyv na rozhodnutie. Takéto dôkazy zatiaľ neboli predložené.
V septembri Moskva, v októbri rozhodnutie o Rusku
Renggli vo svojom článku podrobne opisuje časový sled udalostí.
Palermo sa 22. septembra 2026 zúčastnil Ruského medzinárodného arbitrážneho kongresu (RIAC), ktorý sa konal v moskovskom luxusnom hoteli The Carlton.
Taliansky právnik bol medzi ohlásenými účastníkmi diskusie venovanej otázke, kto vytvára a interpretuje príbehy v rozhodcovskom konaní a komu sa pri nich dôveruje.
Jeho účasť nie je založená iba na neoficiálnych informáciách. Palermo je uvedený aj vo verejne dostupnom programe podujatia.
O sedemnásť dní neskôr, 9. októbra, bol vymenovaný za predsedu rozhodcovského senátu CAS, ktorý mal posudzovať spor medzi Ruskou hokejovou federáciou a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF).
Pojednávania sa uskutočnili 23. a 26. októbra. Rozhodnutie prišlo 30. októbra.
Senát zložený z Palerma, Egypťana Ismaila Selima a Brita Marka Hovella jednomyseľne rozhodol v prospech ruskej strany.
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Zrušil rozhodnutia IIHF, ktoré bránili ruským reprezentáciám zúčastniť sa medzinárodných súťaží v sezóne 2026/2027.
Verdikt sa týka viacerých svetových šampionátov vrátane decembrových majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade či seniorských MS 2027 v Nemecku.
CAS svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že IIHF nepredložila dostatočné dôkazy na podporu bezpečnostných obáv, ktorými vylúčenie ruských tímov zdôvodňovala.
Renggli však upozorňuje, že medzi Palermovou návštevou Moskvy a rozhodovaním o návrate Ruska uplynulo len niekoľko týždňov.
Práve táto časová súvislosť podľa neho vyvoláva otázky o transparentnosti celého konania.
CAS o návšteve nevedel
Švajčiarsky novinár sa preto obrátil priamo na Športový arbitrážny súd.
CAS mu potvrdil, že Palermo bol do funkcie predsedu senátu vymenovaný až 9. októbra, teda viac ako dva týždne po návšteve Ruska.
V čase účasti na konferencii podľa súdu ešte nevedel, že bude rozhodovať o spore medzi IIHF a ruskou federáciou.
Palermo mal cestovať do Moskvy na vlastné náklady a samotná konferencia nemala žiadnu súvislosť s neskorším konaním.
CAS zároveň priznal, že o jeho septembrovej návšteve Ruska nebol informovaný.
Po vymenovaní arbitrov pritom všetky strany sporu dostali príležitosť namietať ich nezávislosť alebo nestrannosť. Túto možnosť nevyužila ani jedna z nich.
Arbitrážny súd zdôraznil, že nemá informácie o okolnostiach, ktoré by mohli spochybniť Palermovu nezávislosť. Podľa vyjadrenia pre Inside Paradeplatz považuje nezávislosť a integritu arbitrov za jednu zo svojich najvyšších priorít.
Novinár Renggli pripúšťa, že tieto skutočnosti hovoria v Palermov prospech.
Zároveň však poukazuje na otázku, ktorá podľa neho zostala nezodpovedaná: či sa po vymenovaní talianskeho právnika jeho cesta do Moskvy interne posudzovala z hľadiska možného konfliktu záujmov.
Práve v tom vidí problém. Nie v dôkaze, že Palermo rozhodol pod vplyvom Ruska, ale v tom, že verejnosť nemá úplnú odpoveď na otázku, ako CAS preveroval okolnosti jeho nedávnej návštevy krajiny, ktorej hokejová federácia bola účastníkom sporu.
Palermo sa bráni
Švajčiarsky novinár kontaktoval aj samotného Palerma.
Skúsený právnik, ktorý sa počas kariéry zúčastnil na viac ako stovke medzinárodných arbitrážnych konaní, ho najskôr odkázal na tlačové oddelenie CAS.
Vysvetlil, že sa nemôže vyjadrovať k prebiehajúcemu konaniu. V ďalšej e-mailovej komunikácii však reagoval podstatne ostrejšie.
Palermo sa ohradil voči informáciám, ktoré o jeho úlohe pri rozhodovaní v prospech Ruska zverejnili médiá. Označil ich za nepodložené a mimoriadne poškodzujúce jeho dobré meno.
Zároveň oznámil, že podnikne potrebné právne kroky na ochranu svojich práv a povesti.
Arbitrážny súd obhajuje verdikt
Pochybnosti okolo jedného z arbitrov prichádzajú v čase, keď CAS čelí kritike aj za samotný výsledok sporu.
IIHF po verdikte z 30. októbra oznámila, že s rozhodnutím nesúhlasí. Na svojom postoji zotrvala aj po zasadnutí Rady IIHF, ktoré sa uskutočnilo začiatkom novembra.
Federácia upozorňuje predovšetkým na problémy s bezpečnosťou, vízami, logistikou a organizáciou jednotlivých šampionátov.
Návrat Ruska by navyše mohol zasiahnuť do už schválených formátov turnajov a ovplyvniť reprezentácie, ktoré si účasť vybojovali na ľade.
CAS však v samostatnom stanovisku obhajoval svoj rozsudok.
Zdôraznil, že sa zaoberal právnou oprávnenosťou rozhodnutí IIHF na základe predložených argumentov a dôkazov, nie širšími politickými dôsledkami možného návratu Ruska.
Podľa arbitrážneho súdu IIHF dostatočne nepreukázala bezpečnostné riziká, ktoré by odôvodňovali pokračovanie zákazu.
Súd zároveň uviedol, že nemohol rozhodovať o opatreniach, ktoré neboli predmetom návrhov strán. To sa týka napríklad prípadnej účasti ruských reprezentácií pod neutrálnou vlajkou či ďalších organizačných podmienok.
IIHF však naďalej tvrdí, že praktické a športové dôsledky rozsudku boli výrazne podcenené. V tejto súvislosti pokračuje v rokovaniach s národnými federáciami, organizátormi a príslušnými úradmi.
Dôkazy o zaujatosti neexistujú
Renggli v závere svojho článku zdôrazňuje, že návšteva Moskvy sama osebe nie je dôkazom Palermovej zaujatosti.
Arbiter bol na konferencii ešte pred vymenovaním do senátu. Podľa CAS o budúcom konaní nevedel, cestu si hradil sám a účastníci sporu po jeho vymenovaní nenamietali jeho nezávislosť.
To sú podľa švajčiarskeho novinára dôležité okolnosti, ktoré treba pri hodnotení celého prípadu zohľadniť.
Napriek tomu považuje za legitímne pýtať sa, či CAS urobil všetko potrebné, aby predišiel pochybnostiam o nestrannosti svojich arbitrov.
Podľa Renggliho totiž medzinárodná športová arbitráž nestojí iba na právne správnych rozsudkoch, ale aj na dôvere verejnosti v nezávislosť ľudí, ktorí ich vynášajú.
A práve túto dôveru môže podľa neho nedostatočná transparentnosť oslabiť.
Rozhodnutie o návrate Ruska už padlo. Diskusia o okolnostiach, za ktorých vzniklo, sa však zrejme ešte neskončila.
Krajiny sú pripravené bojkotovať Rusov
Rozhodnutie CAS z 30. októbra vyvolalo v hokejovom svete vlnu nesúhlasu. Fínsko, Švédsko, Česko, Nórsko, Dánsko, Lotyšsko či Rakúsko už oznámili, že odmietajú nastúpiť proti ruským reprezentáciám, pokiaľ bude pokračovať vojna na Ukrajine.
Kanada navyše avizovala, že ruským hokejistom neudelí víza na decembrové majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov.
Napriek odporu viacerých krajín sa IIHF na návrat Ruska pripravuje. V sobotu 7. novembra potvrdila, že podniká kroky na vykonanie verdiktu CAS, hoci s ním naďalej nesúhlasí.
O deň neskôr nórsky zväz oznámil, že dostal od IIHF informáciu o plánovanom vyradení svojej reprezentácie z elitnej kategórie juniorských MS.
Jej miesto má obsadiť Rusko, zatiaľ čo Nórsko by sa presunulo do I. divízie A-skupiny. Konečné rozhodnutie však zatiaľ nepadlo a Nóri veria, že na šampionáte v Kanade napokon predsa len nastúpia.