Skalica vo vloženom zápase deklasovala osemnástku, nastrieľala desať gólov

Hokejisti Skalice
Hokejisti Skalice (Autor: Facebook/HK Skalica)
TASR|15. sep 2026 o 14:18
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Obhajcovi titulu vyšla najmä druhá tretina.

Tipos SHL - vložený zápas

HK Skalica - JOJ ŠPORT Slovensko 18 10:0 (2:0, 7:0, 1:0)

Góly: 3. Kalčík (Jedlíček, Kubíček), 17. Kotvan (Jakubík, Kubíček), 21. Berisha (Obdržálek), 23. Jurík (Obdržálek, Berisha), 27. Jurík (Obdržálek, Janík), 28. Kotvan (Kuba, Urban), 31. Berisha (Obdržálek, Kalousek), 34. Kalčík (Jedlíček, Bulík), 35. Kalousek (Kubíček, Jakubík), 52. Kuba (Jakubík, Sakmár)

Rozhodovali: Zelený, Adamec – Haringa, Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 529

Hokejisti Skalice deklasovali v utorkovom vloženom zápase TIPOS SHL hráčov slovenskej „osemnástky“ 10:0.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti Skalice
    Hokejisti Skalice
    Skalica vo vloženom zápase deklasovala osemnástku, nastrieľala desať gólov
    dnes 14:18
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