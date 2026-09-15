Skalica vo vloženom zápase deklasovala osemnástku, nastrieľala desať gólov

Tipos SHL - vložený zápas
HK Skalica - JOJ ŠPORT Slovensko 18 10:0 (2:0, 7:0, 1:0)
Góly: 3. Kalčík (Jedlíček, Kubíček), 17. Kotvan (Jakubík, Kubíček), 21. Berisha (Obdržálek), 23. Jurík (Obdržálek, Berisha), 27. Jurík (Obdržálek, Janík), 28. Kotvan (Kuba, Urban), 31. Berisha (Obdržálek, Kalousek), 34. Kalčík (Jedlíček, Bulík), 35. Kalousek (Kubíček, Jakubík), 52. Kuba (Jakubík, Sakmár)
Rozhodovali: Zelený, Adamec – Haringa, Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 529
Hokejisti Skalice deklasovali v utorkovom vloženom zápase TIPOS SHL hráčov slovenskej „osemnástky“ 10:0.