ONLINE: HK Skalica - HC 19 Humenné dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 5. kolo)

Sportnet|7. apr 2026 o 14:30
Sledujte s nami ONLINE z 5. kola baráže Tipsport ligy: HK Skalica - HC 19 Humenné.

Hokejisti HK Skalica a HC 19 Humenné dnes hrajú 5. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
07.04.2026 o 17:30
5. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Humenné
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu baráže o Tipsport ligu medzi HK Skalica a HC 19 Humenné.

Domáci Skaličania zabojujú o svoje vôbec prvé body, keď aktuálne okupujú poslednú 4. pozíciu bez jediného víťazstva. Naopak Humenné zvládlo prvý duel proti Skalici po tesnom výsledku 3:2, na ktorý nadviazal bodovým ziskom proti Prešovu, ktorému podľahlo 3:4 po predĺžení. Napriek tomu sa v najproduktívnejšej osmičke baráže nachádza hneď trojica skalických hráčov – Roman Jurák (2+3), Petr Kubíček (0+5) a Petr Obdržálek (3+1).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín 

4

3

1

0

0

16:9

11

2.

HC Prešov

4

2

1

1

0

16:12

9

3.

HC 19 Humenné 

4

1

0

1

2

12:16

4

4.

HK Skalica

4

0

0

0

4

11:18

0

