Do Michaloviec sa vracia známa tvár. Klub posilní aj kanadský útočník

Hokejový klub HK Dukla Michalovce sa dohodol na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. Michalovčania informovali o nových posilách na sociálnych sieťach.
Tridsaťjedenročný Šimun si už dres Dukly obliekal v jej premiérovej extraligovej sezóne 2019/2020. V najvyššej slovenskej súťaži sa blíži k hranici 500 odohraných zápasov.
Do Michaloviec prichádza zo Slovana Bratislava, s ktorým v uplynulej sezóne získal strieborné medaily.
Dvadsaťročný Fedor strávil minulý ročník v kanadskej juniorskej súťaži v drese Spruce Grove Saints. Pred odchodom do Kanady pôsobil aj v mládežníckych tímoch Michaloviec.
Dukla tak získala do ofenzívy kombináciu skúseností a mladosti.
Klub posilní aj kanadský hokejový útočník Matthew Boucher. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po roku, v sezóne 2024/2025 bol najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice.
Pôsobenie pod Urpínom bolo pre neho prvé mimo Severnej Ameriky. V drese „baranov“ odohral celkovo 56 zápasov, v ktorých nazbieral 64 kanadských bodov za 31 gólov a 33 asistencií. Následne zamieril do Švajčiarska a sezónu 2025/2026 napokon dokončil v najvyššej nemeckej súťaži.
Kanadský hokejový brankár Evan Buitenhuis sa stal hráčom HC ´05 Banská Bystrica. S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Pre brankára, ktorý 1. júla oslávi 33. narodeniny, to bude prvé pôsobisko v slovenskej extralige. V uplynulej sezóne 2025/2026 pôsobil v najvyššej fínskej súťaži vo farbách Jukuritu Mikkeli.
V 44 zápasoch dosiahol 90-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 2,45-inkasovaného gólu na zápas. V minulosti pôsobil aj v medzinárodnej IceHL, okúsil aj najvyššiu nemeckú súťaž.
Pred príchodom do Európy sa jeho kariéra odvíjala najmä v zámorskej súťaži ECHL.
„Sme radi, že sa nám podarilo s Evanom dohodnúť na zmluve. Ide o skúseného brankára, ktorý k nám prichádza z kvalitnej ligy a veríme, že nás bude vedieť podržať v dôležitých momentoch“ uviedol generálny manažér HC ´05 Banská Bystrica Július Koval.