Nemec zažíva v Calgary nočnú moru. V histórii NHL boli horší len dvaja hráči

Šimon Nemec
Šimon Nemec (Autor: REUTERS)
TASR|9. okt 2026 o 10:07
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Na konte má deväť mínusiek a nula bodov.

Slovenský hokejista Šimon Nemec prežíva náročný štart vo svojom novom pôsobisku v NHL.

Obranca Calgary Flames v prvých štyroch zápasoch nebodoval a na konte má deväť mínusových bodov.

Horší štart v novom klube mali podľa štatistického portálu TSN StatsCentre len dvaja hráči v histórii NHL.

Nemec mal tri mínusové body v nočnom zápase proti Coloradu Avalanche (3:7) a v záporných hodnotách bol v každom doterajšom zápase sezóny.

Horšie ako 22-ročný slovenský obranca boli na tom len Willie Brossart a Gerry Goyer. Brossart mal v roku 1974 v prvých štyroch zápasoch za Washington 11 mínusiek, Goyer v roku 1967 nazbieral za Chicago 10 mínusových bodov.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

#

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Dalibor Dvorský

St. Louis

4

2

0

2

0

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

4

1

0

1

-1

3.

Erik Černák

Tampa Bay

4

0

1

1

+4

4.

Martin Fehérváry

Washington

3

0

0

0

+1

5.

Martin Pospíšil

Calgary

4

0

0

0

-5

6.

Šimon Nemec

Calgary

4

0

0

0

-9

7.

Samuel Honzek

Calgary

4

0

0

0

-4

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Okrem Nemca mali 9 mínusiek v prvých štyroch duelov v novom klube bez zisku bodu už len Murray Anderson (Washington, 1974) a Paul Lawless (Vancouver, 1988).

Nemec počas úvodných štyroch zápasov zaznamenal osem streleckých pokusov, zblokoval štyri strely a pripísal si jeden bodyček. Na ľade bol v priemere 20 minút a 40 sekúnd na zápas.

Nedarí sa celému tímu Calgary. Flames sú jediný v NHL bez bodu a majú skóre 6:23.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Šimon Nemec
Šimon Nemec
Nemec zažíva v Calgary nočnú moru. V histórii NHL boli horší len dvaja hráči
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