Nemec zažíva v Calgary nočnú moru. V histórii NHL boli horší len dvaja hráči

Slovenský hokejista Šimon Nemec prežíva náročný štart vo svojom novom pôsobisku v NHL.
Obranca Calgary Flames v prvých štyroch zápasoch nebodoval a na konte má deväť mínusových bodov.
Horší štart v novom klube mali podľa štatistického portálu TSN StatsCentre len dvaja hráči v histórii NHL.
Nemec mal tri mínusové body v nočnom zápase proti Coloradu Avalanche (3:7) a v záporných hodnotách bol v každom doterajšom zápase sezóny.
Horšie ako 22-ročný slovenský obranca boli na tom len Willie Brossart a Gerry Goyer. Brossart mal v roku 1974 v prvých štyroch zápasoch za Washington 11 mínusiek, Goyer v roku 1967 nazbieral za Chicago 10 mínusových bodov.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Dalibor Dvorský
St. Louis
4
2
0
2
0
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
4
1
0
1
-1
3.
Erik Černák
Tampa Bay
4
0
1
1
+4
4.
Martin Fehérváry
Washington
3
0
0
0
+1
5.
Martin Pospíšil
Calgary
4
0
0
0
-5
6.
Šimon Nemec
Calgary
4
0
0
0
-9
7.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Okrem Nemca mali 9 mínusiek v prvých štyroch duelov v novom klube bez zisku bodu už len Murray Anderson (Washington, 1974) a Paul Lawless (Vancouver, 1988).
Nemec počas úvodných štyroch zápasov zaznamenal osem streleckých pokusov, zblokoval štyri strely a pripísal si jeden bodyček. Na ľade bol v priemere 20 minút a 40 sekúnd na zápas.
Nedarí sa celému tímu Calgary. Flames sú jediný v NHL bez bodu a majú skóre 6:23.
Tabuľky NHL
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