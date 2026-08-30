Nemec má byť jedným z pilierov prestavby Calgary. Má prevziať veľkú úlohu v obrane

Na snímke v popredí hokejista Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Na snímke v popredí hokejista Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR)
SITA|30. aug 2026 o 15:44
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Calgary počas uplynulej sezóny výrazne prestavalo káder.

Slovenského hokejového obrancu Šimona Nemca čaká v Calgary Flames výrazná úloha už počas jeho prvej sezóny v kanadskom klube.

Severoamerický portál RG vo svojej analýze pred ročníkom 2026/2027 očakáva, že 22-ročný Slovák okamžite prevezme časť povinností, ktoré v defenzíve zostali voľné po odchodoch Rasmusa Anderssona a MacKenzieho Weegara.

Calgary počas uplynulej sezóny výrazne prestavalo káder. Okrem Anderssona a Weegara odišiel aj skúsený útočník Nazem Kadri.

Flames skončili s bilanciou 34 víťazstiev a 48 prehier, získali 77 bodov a štvrtý rok za sebou sa nedostali do play-off. S 212 strelenými gólmi mali podľa NHL.com dokonca najslabšiu ofenzívu celej ligy.

Generálny manažér Craig Conroy sa preto rozhodol staviť na mladších hráčov a jedným z najvýraznejších krokov bol práve príchod Nemca.

Calgary ho získalo 23. júna z New Jersey Devils spoločne s útočníkom Maximom Cypľakovom. Opačným smerom putovali podmienené výbery v prvých kolách draftov 2027 a 2028, výber v druhom kole draftu 2026 a defenzívna nádej Etienne Morin.

Flames následne ukázali, že so slovenským reprezentantom počítajú dlhodobo. Nemec podpísal 6. júla päťročnú zmluvu v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov.

Dvojka draftu z roku 2022 prichádza do Calgary po sezóne, v ktorej nazbierala 26 bodov a zblokovala 104 striel.

Podľa analýzy RG sa očakáva, že Nemec okamžite vstúpi do úlohy, o ktorú sa v minulosti delili Andersson s Weegarom.

Nejde teda iba o perspektívnu posilu do budúcnosti, ale o hráča, ktorý má už vo veku 22 rokov niesť značnú časť zodpovednosti v prestavanej obrane Flames.

Nemec pritom nebude jediným mladým obrancom, na ktorom chce Calgary stavať. Veľké očakávania sprevádzajú aj Zayna Parekha, deviatku draftu z roku 2024.

Ako tínedžer odohral v NHL 37 zápasov a získal deväť bodov, pričom na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v roku 2026 nazbieral 13 bodov v siedmich dueloch.

V tohtoročnom drafte si Flames zo šiesteho miesta vybrali ďalšieho obrancu Carsona Carelsa.

Od Calgary sa napriek príchodu Nemca v najbližšej sezóne neočakáva boj o Stanleyho pohár.

Podľa prognóz RG obsadia Flames niektoré z posledných piatich priečok v NHL a získajú možnosť na jeden z najvyšších výberov v drafte 2027. Úlohou trénera Ryana Husku má byť predovšetkým rozvoj mladého mužstva.

Práve Nemec však patrí medzi hráčov, ktorí majú rozhodnúť, ako rýchlo sa Calgary z prestavby dostane.

Flames za slovenského obrancu obetovali významný draftový kapitál a následne doňho investovali viac ako 36 miliónov dolárov. Už jeho prvá sezóna v Kanade tak môže ukázať, či v ňom získali jeden zo základných stavebných kameňov svojej novej éry.

NHL

Na snímke v popredí hokejista Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Na snímke v popredí hokejista Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Nemec má byť jedným z pilierov prestavby Calgary. Má prevziať veľkú úlohu v obrane
dnes 15:44
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