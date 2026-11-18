„Určite je trochu frustrujúce, že stále nemám na konte ani jeden gól, ale mám pocit, že už to príde. Samozrejme, bolo by fajn už nejaký streliť,“ hovoril Šimon Nemec ešte v piatok.
Od tohto vyjadrenia uplynulo len niekoľko dní. V noci na stredu sa Nemec konečne dočkal a strelil svoj prvý gól v drese Calgary Flames.
Slovenský obranca sa presadil pri víťazstve 5:2 na ľade San Jose. Jeho presný zásah na 3:1 bol napokon víťazný.
30 zápasov bez gólu
Nemec skóroval v úvode druhej tretiny počas presilovej hry, keď sa na ľad dostala druhá formácia Flames. V elitnej presilovkovej jednotke totiž pravidelne nastupuje ďalší mladý obranca Zayne Parekh.
Calgary sa usadilo v útočnom pásme a Nemec z pravej strany posunul puk na Ryana Stroma. Ten ho prihral na ľavé krídlo Adamovi Klapkovi, ktorý využil priestor vytvorený v brániacej formácii San Jose a našiel slovenského obrancu medzi kruhmi.
Nemec si počkal na ideálny moment a strelou zápästím poslal puk popri brániacom hráčovi ponad lapačku Jaroslava Askarova. Od žŕdky sa následne odrazil do siete. Ruský brankár mal pritom na zakončujúceho obrancu pomerne dobrý výhľad.
„Skvelú prácu odviedol Adam Klapka a mne to tam konečne padlo, za čo som veľmi šťastný,“ opísal situáciu Nemec. „Bol to dobrý pocit.“
VIDEO: Prvý gól Nemca za Calgary
Napriek radosti na ľade veľké emócie neprejavil. Jeho oslava bola skromná, hoci na podobný moment čakal takmer osem mesiacov.
Naposledy skóroval ešte 30. marca, keď ako hráč New Jersey Devils pomohol k víťazstvu nad Chicagom 5:3.
Odvtedy absolvoval ďalších 30 zápasov NHL bez streleného gólu.
Nemec: Hrali sme skvelý hokej
Flames pritom do stretnutia nevstúpili ideálne. Už vo štvrtej minúte otvoril skóre Adam Gaudette a poslal San Jose do vedenia.
Hostia však dokázali rýchlo odpovedať. O 76 sekúnd neskôr vyrovnal Matt Coronato a v závere prvej tretiny sa presadil aj Martin Pospíšil, ktorý pohotovým zakončením bekhendom otočil skóre na 2:1.
Na začiatku druhej tretiny zvýšil Nemec na 3:1 a Flames už vedenie nepustili. V tretej časti pridal svoj premiérový gól v NHL Jonathan Castagna, ktorý sa neskôr presadil aj do prázdnej bránky. Za domácich ešte znížil Mason Marchment.
„Hrali sme skvelý hokej. Najmä v prvej tretine, pretože napriek ich prvému gólu sme to nepoložili a ďalej sme bojovali. Celkovo to bol podľa mňa z našej strany dobrý výkon. To, že sme vyrovnali, bolo nesmierne dôležité,“ hodnotil Nemec.
Vydarený večer zažil aj jeho krajan Pospíšil, ktorý okrem štvrtého gólu v sezóne pridal asistenciu pri druhom presnom zásahu Castagnu.
Calgary tak zakončilo trojzápasový výjazd po Kalifornii s dvoma víťazstvami. Flames vyhrali tri z posledných piatich stretnutí a po 22 zápasoch majú bilanciu 10 víťazstiev, 11 prehier a jednej prehry po predĺžení. S 21 bodmi im patrí piate miesto v Pacifickej divízii.
Nemec po stretnutí naznačil, čo môže byť podľa neho kľúčom k úspechu mužstva v ďalšom priebehu sezóny.
„Musíme dobre brániť, len tak môžeme pravidelne vyhrávať zápasy. Nemôžeme víťaziť výsledkami ako 8:6 a podobne. Keď budeme dobre brániť, vytvoríme si aj vlastné šance. A v ofenzíve sme naozaj dobrí,“ dodal slovenský obranca.
Skórovať mal už skôr
Nemec patrí v aktuálnej sezóne medzi najvyťažovanejších hráčov Calgary. V 22 zápasoch strávil na ľade celkovo 464 minút a 54 sekúnd, čo je najviac spomedzi obrancov Flames.
Jeho priemerná minutáž dosahuje 21 minút a osem sekúnd. Vyšší priemer z obrancov mužstva má iba Kevin Bahl, ktorý však pre pretrhnutú Achillovu šľachu vynechá zvyšok sezóny.
Hoci Nemec dostáva veľký priestor, na prvý gól potreboval až 22 stretnutí. V zápase proti San Jose zaznamenal dve strely na bránku, pričom sa presadil už pri prvej.
Na prvý gól za Calgary potreboval celkovo 99 streleckých pokusov vrátane zblokovaných a nepresných striel. Pred zápasom so Sharks mal na konte 32 striel na bránku. Až jeho 33. strela v sezóne si našla cestu za súperovho brankára.
V dovtedajšom priebehu ročníka si pritom podľa analytického webu Natural Stat Trick vypracoval aj jedenásť vysokonebezpečných streleckých príležitostí.
Ešte zaujímavejší je ukazovateľ očakávaných gólov (xG), podľa ktorého kvalita Nemcových zakončení zodpovedá hodnote 3,95.
Táto štatistika zohľadňuje pravdepodobnosť, s akou by jednotlivé strelecké pokusy mali skončiť gólom. Do výpočtu vstupujú faktory ako vzdialenosť od bránky, uhol strely, jej typ či okolnosti, za ktorých príležitosť vznikla.
Podľa modelu očakávaných gólov mal Nemec na základe množstva a kvality zakončení skórovať približne štyrikrát. V skutočnosti však premenil zatiaľ iba jednu príležitosť.
Žiadny iný obranca Calgary nemá vyššiu hodnotu očakávaných gólov. Ani Parekh, ktorý na rozdiel od Nemca pravidelne nastupuje v elitnej presilovkovej formácii.
Rozdiel medzi očakávanými a skutočnými gólmi tak naznačuje, že slovenskému obrancovi v doterajšom priebehu sezóny chýbala aj strelecká efektivita.
Po 22 zápasoch má na konte osem kanadských bodov za jeden gól a sedem asistencií.
Proti San Jose okrem gólu zblokoval aj štyri strely súpera, čím si vyrovnal svoje sezónne maximum.
Celkovo má na konte už 33 zblokovaných striel, čo ho radí na druhé miesto medzi obrancami Calgary.
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Calgary
Nemec sa tak postupne vypracoval na jedného z kľúčových obrancov Flames. Teraz sa konečne dočkal aj gólu, na ktorý tak dlho čakal.
Calgary sa najbližšie predstaví v noci zo štvrtka na piatok (2.00 h), keď na domácom ľade privíta Minnesotu.
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