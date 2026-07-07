Nemec je rád, že podpísal zmluvu už v lete. V Calgary chce patriť k lídrom tímu

Slovenský hokejista Šimon Nemec priznal radosť z podpisu novej zmluvy za Calgary Flames, zatiaľ čo sa na najbližšiu sezónu pripravuje doma na Slovensku.
Dvadsaťdvaročný reprezentant podpísal s kanadským klubom zámorskej NHL päťročný kontrakt v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov. Nemec zarobí ročne v priemere 7,25 milióna USD.
Dvojku draftu z roku 2022 vymenili spoločne s útočníkom Maximom Cypľakovom z New Jersey Devils za podmienečné výbery v 1. kole draftu v rokoch 2027 a 2028, voľbu v 2. kole draftu 2026 a 21-ročného obrancu Etiennea Morina, ktorý zatiaľ v NHL nenastúpil.
Zmluvu s novým zamestnávateľom sa mu podarilo podpísať už na začiatku leta, čo mu dáva dostatok času na aklimatizáciu vo svojom novom domove.
„Je dobré mať zmluvu už teraz, v tejto fáze leta. Keď sa pozriete na našu obrannú formáciu, myslím si, že je veľmi kvalitná.
Očakávam, že to bude znamenať veľkú konkurenciu pre mňa aj pre ostatných hráčov. Verím si, že dokážem odohrať veľa minút a patriť k lídrom tímu. To bude môj cieľ pre nasledujúcu sezónu,“ citoval Nemca oficiálny klubový web.
V ktorej formácii bude najlepšie platený obranca Flames pôsobiť, je zatiaľ otázne. V hre je však aj vytvorenie dvojice s bývalým spoluhráčom s New Jersey Kevinom Bahlom.
„Som veľmi šťastný a teším sa na najbližších päť rokov v Calgary. Od všetkých hráčov som počul veľa dobrých vecí, takže sa naozaj teším,“ povedal autor 11 presných zásahov v uplynulej sezóne v drese „diablov“.
K rýchlejšej aklimatizácii mu môžu pomôcť aj krajania Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
„Veľa hráčov mi po výmene písalo vrátane nových slovenských spoluhráčov. Pýtal som sa ich veľa otázok o Calgary a sú mi veľmi nápomocní,“ konštatoval Nemec, ktorý sa aktuálne pripravuje na Slovensku.
„Mám rovnaký plán ako vlani. Vtedy som sa cítil celkom dobre, takže som to chcel tento rok zopakovať. Začal som korčuľovať približne mesiac po sezóne, no pripravujem sa aj mimo ľadovej plochy. Pracujem tvrdo a neviem sa dočkať na novú sezónu,“ priznal Nemec, ktorý plánuje priletieť do Kanady v polovici augusta.
To bude približne mesiac pred úvodným predsezónnym duelom proti Seattlu.