Nemec si rozšíril bodové konto. Do štatistík mu dodatočne pripísali asistenciu

Slovenskému hokejovému obrancovi Šimonovi Nemcovi dodatočne pripísali asistenciu v utorňajšom zápase proti Anaheimu.
Pri góle Jegora Šarangoviča do prázdnej bránky pôvodne figuroval okrem Mikaela Backlunda aj Joel Farabee, no napokon nastala zmena v oficiálnom zápise.
Pre Nemca išlo o prvý viacbodový zápas v drese Flames, keďže predtým asistoval aj pri góle Ajdara Sunijeva na priebežných 2:2.
Flames dosiahli v predmetnom zápase prvé víťazstvo v sezóne. Nemec má po šiestich dueloch tri kanadské body za asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Anaheim - Calgary
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