Calgary je iné, je to Kanada. Nemec verí, že v novom tíme dostane väčšiu šancu

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa po júnovom príchode z New Jersey Devils postupne zabýval v Calgary a pred svojou prvou sezónou vo Flames neskrýva nadšenie.
Dvadsaťdvaročný zadák si pochvaľuje nové mesto, prítomnosť krajanov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka, aj perspektívu väčšieho priestoru na ľade. O prvých dojmoch z nového pôsobiska hovoril pre The Hockey News.
„Calgary je skvelé mesto, ľudia sú tu úžasní, takže sa na túto novú príležitosť naozaj veľmi teším,“ povedal Nemec, ktorého Flames získali 23. júna z New Jersey.
Adaptáciu na nové prostredie mu uľahčuje aj slovenská spoločnosť. V organizácii Calgary pôsobia Pospíšil a Honzek. „Je to naozaj veľmi nápomocné,“ povedal Nemec o prítomnosti svojich krajanov.
Pre dvojku draftu NHL z roku 2022 pôjde zároveň o prvú skúsenosť s kanadským hokejovým prostredím. Aj preto očakáva od atmosféry na zápasoch niečo iné, než na čo bol doteraz zvyknutý v meste na východe USA.
„Nemôžem sa dočkať začiatku. Je to iné, je to Kanada. Mám pocit, že fanúšikovia sú tu vášnivejší. Bude to trochu iné, naozaj sa veľmi teším,“ vyhlásil slovenský obranca.
Nemec strávil v New Jersey tri sezóny. V ročníku 2025/2026 odohral 68 zápasov, v ktorých zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií. Presun do Calgary teraz vníma ako možnosť na nový začiatok a predovšetkým na väčšiu úlohu v mužstve.
„Je to pre mňa nový tím, všetko je nové, takže je to vzrušujúce,“ povedal. „Mám pocit, že tu dostanem viac času na ľade a viac príležitostí... To je ďalšia vec, na ktorú sa teším.“
Nemec zároveň verí v potenciál mužstva, ktorého súčasťou sa stal. „Mám pocit, že tento tím môže byť v najbližších rokoch naozaj veľmi dobrý,“ vyhlásil.
Calgary prestavuje svoj káder a 22-ročný Slovák má byť jedným z mladých hráčov, na ktorých môže organizácia stavať.
Odchovanec Liptovského Mikuláša do nového pôsobiska vstupuje s očakávaním väčšieho priestoru a s nadšením z prostredia, ktoré je podľa neho hokejom ešte intenzívnejšie späté. „Naozaj sa veľmi teším na túto novú príležitosť,“ zhrnul Nemec svoje prvé dojmy z Calgary.