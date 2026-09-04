Chce cítiť viac dôvery. Nemec je pripravený stať sa v Calgary lídrom obrany

Prvýkrát v jeho zámorskej kariére v NHL zmenil Šimon Nemec klubovú príslušnosť.
Dvadsaťdvaročný obranca a dvojka draftu z roku 2022 bude v novej sezóne obliekať Calgary Flames.
U „plameňov“ je pripravený na novú úlohu, cieľom bude ustálenie výkonnosti v zápasoch.
Calgary má od reprezentanta Slovenska veľké očakávania, podpisom päťročného kontraktu v celkovej hodnote 36,25 milióna dolárov sa stal najlepšie plateným obrancom tímu.
„Chcel by som podávať konzistentné výkony. Nie, aby som mal jeden skvelý zápas a po ňom jeden zlý. Chcel by som hrať dobre každý večer. Je jasné, že prídu aj nejaké horšie zápasy, ale nesmie sa to stávať často.
Nechcem, aby som mal v sezóne veľké výkyvy. Chcel by som nájsť správny balans medzi ofenzívou a defenzívou, na to sa sústredím,“ zhodnotil Nemec svoje ciele a ambície pre slovenskú verziu NHL.
V predchádzajúcich troch ročníkoch bol súčasťou New Jersey Devils, postupne sa vylepšovalo jeho nasadenie a tiež produktivita. V sezóne 2025/2026 zaznamenal 11 gólov a 15 asistencií.
„Chcel by som cítiť dôveru vedenia, trénerov aj všetkých ostatných, aby som sa mohol sústrediť na hokej a neriešil veci ako svoju pozíciu. V New Jersey to v tomto smere nebolo stopercentné. Teraz cítim, že by to mohla byť nová kapitola mojej kariéry. Keď som v minulej sezóne dostal veľa minút, tak som hral svoj najlepší hokej.
Pokiaľ ich však budem mať celých 84 zápasov, tak teraz musím makať ešte viac. To mi Craig Conroy povedal - že tam budú veľké minúty a ja mám byť jedným z chlapcov, ktorí ich zaplnia,“ vyhlásil Nemec.
Nebude to len z pohľadu slovenského obrancu o zmene klubu, ale aj o očakávaniach:
„Každý sa na ľade cíti najlepšie, keď mu tréner verí. Potom nemusíte o ničom premýšľať, prídete sa na striedačku len poriadne vydýchať a o minútu idete znova na to. To je na tom najlepšie. Dostanete sa do rytmu a nemusíte o tom zápase príliš premýšľať.
Chcem sa stať lídrom obrany, chcem hrať veľa minút. Keď som ich mal 23 alebo 24, tak som sa cítil skvele. Dal som nejaké góly, bodoval som a dokázal som, že na to mám. Presne to hralo najväčšiu úlohu v mojej túžbe ísť niekam, kde dostanem väčšiu príležitosť.“
Svoj potenciál na ľade preukázal napríklad na tohtoročnom olympijskom turnaji v Miláne.
„Na olympiáde sa hral najlepší hokej. Nastupoval som proti najlepším hráčom na svete a myslím si, že som sa nestratil. Rovnako ako celý náš tím, skončili sme štvrtí a bol to pre nás veľký úspech. Takže to určite pomohlo posilniť sebavedomie nielen mne, ale aj všetkým ostatným chalanom,“ prezradil Nemec.
V Calgary nebude jediným Slovákom na súpiske, v útočných radoch majú Martina Pospíšila a Samuela Honzeka.
„Mám s niečím podobným skúsenosti z New Jersey, kde boli pred dvomi rokmi traja Česi a bolo to úžasné. Chodili sme spolu na večere, trávili sme spolu čas na cestách a užili sme si veľa zábavy aj mimo hokeja.
Niekedy toho už bolo príliš, ale bolo to super. Takže sa na chalanov veľmi teším. Navyše idem do nového tímu a je skvelé v ňom niekoho dopredu poznať. Bude to veľká pomoc,“ uzavrel slovenský reprezentant.