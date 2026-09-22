Nemec dostal v Calgary lukratívnu zmluvu. Experti z Kanady však poukazujú na jeho slabiny

Slovenský hokejista Šimon Nemec vstupuje do svojho prvého ročníka v Calgary Flames s veľkými očakávaniami, kanadský portál The Hockey Writers ich však pred začiatkom sezóny 2026/2027 výrazne tlmí.
Pripomína, že Flames do 22-ročného obrancu investovali päťročný kontrakt na 36,25 milióna dolárov s priemerným ročným platom 7,25 milióna.
Nemec podľa autora ešte nie je hráčom zodpovedajúcim takejto sume.
„Pre fanúšikov Flames bude dôležité pamätať na to, že hoci vedenie verí, že sa z neho stane sedemmiliónový obranca, neznamená to, že ním už je. Práve naopak, je dosť pravdepodobné, že počas sezóny 2026/2027 bude mať občas problémy,“ napísal The Hockey Writers.
Kanadský web pripomína, že Nemec prišiel do NHL ako dvojka draftu 2022 a disponuje korčuliarskymi schopnosťami, inteligenciou pri práci s pukom a ofenzívnymi inštinktmi.
Jeho pôsobenie v New Jersey však neprebiehalo podľa predstáv. Až sezóna 2025/2026 bola prvou, ktorú strávil celú v NHL.
V 68 zápasoch zaznamenal 11 gólov a 26 bodov, čo The Hockey Writers považuje za krok správnym smerom, zároveň však vidí priestor na ďalšie ofenzívne zlepšenie.
Väčšie otázniky vidí autor v Nemcovej hre bez puku.
„Čo sa týka defenzívnej stránky, práve tam sa Nemec naozaj potrebuje zlepšiť,“ konštatuje. Slovák podľa neho nikdy nebude výnimočný defenzívny obranca, potrebuje sa však v tejto oblasti dostať aspoň na dostatočnú úroveň.
Aj problémy v defenzíve podľa článku prispeli k tomu, že v minulej sezóne zostal v niektorých zápasoch ešte v drese New Jersey iba ako zdravý náhradník.
V Calgary by však mal dostať podstatne väčší priestor. The Hockey Writers predpokladá, že Flames mu po výraznej investícii poskytnú množstvo príležitostí a vyšší čas na ľade než necelých 20 minút na zápas, ktoré priemerne odohral v minulej sezóne.
Väčšia záťaž však podľa autora môže zároveň odkryť Nemcove defenzívne nedostatky, keďže môže pravidelne nastupovať proti kvalitným súperovým formáciám.
Dlhodobý pohľad na slovenského reprezentanta je napriek tomu pozitívny. „Podľa všetkého má Nemec všetky predpoklady na to, aby sa stal skutočným obrancom do prvého páru,“ píše kanadský web.
Práve v takýto vývoj podľa autora verí aj vedenie Flames a slovenský obranca by v prípade naplnenia potenciálu mohol výrazne pomôcť pri prestavbe mužstva z kanadskej provincie Alberta.
The Hockey Writers preto oddeľuje Nemcov dlhodobý potenciál od očakávaní v najbližšej sezóne.
„Hoci optimizmus v súvislosti s jeho budúcnosťou by mal byť veľký, fanúšikovia sa musia pripraviť na to, že v nadchádzajúcej sezóne môžu prísť aj náročné obdobia,“ uzatvára autor.