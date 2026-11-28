Slovenský hokejista Maxim Šimko skóroval pri víťazstve Muskegonu nad Madisonom 6:4 v juniorskej zámorskej USHL v noci na sobotu. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
VIDEO: Gól Maxima Šimka
Do streleckej listiny sa zapísali aj ďalší dvaja Slováci, ktorí hrali proti sebe. Dominik Bednár sa podieľal presným zásahom na triumfe Sioux City 6:4 nad Lincolnom, za ktorý dal gól Samuel Hybský.
Brankár Adam Novotný 30 zákrokmi pomohol tímu Green Bay zdolať USA 4:1 a vyslúžil si honor prvej hviezdy zápasu.
Slovenský hokejista Maroš Jedlička zaznamenal asistenciu v nočnom programe nižšej zámorskej AHL.
Jeho šiesta gólová prihrávka v sezóne však nezabránila prehre Colorada Eagles proti San Diegu Gulls 1:3. Dvadsaťštyriročný útočník si pripísal na konto aj jeden plusový bod.
Spomedzi ďalších slovenských hráčov boli v akcii Juraj Pekarčík (Springfield), dvojica Jakub Demek a Jozef Viliam Kmec (Henderson), Martin Mišiak (Rockford), Filip Mešár (Laval) a Oliver Okuliar (Wilkes-Barre/Scranton), avšak žiadny z nich sa do štatistík bodov nezapísal.