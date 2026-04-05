Crosby pokoril ďalší míľnik. V historickom bodovaní NHL prekonal Yzermana

Kanadský hokejista Sidney Crosby sa dostal na siedme miesto v produktivite v histórii NHL.
Kapitán Pittsburghu zaznamenal dve asistencie pri víťazstve nad Floridou 9:4 a na konte má 1756 bodov, o jeden viac ako ikona Detroitu Steve Yzerman.
Tridsaťosemročný Crosby strelil 653 gólov a pridal 1102 asistencií v 1417 zápasoch. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu zaznamenal proti Panthers 40. a 41. asistenciu v sezóne.
Na šiesteho Marcela Dionnea (1771) stráca už len 15 bodov. Penguins majú pred sebou ešte päť zápasov v základnej časti, aktuálne sú na druhom mieste v Metropolitnej divízii s 94 bodmi.
Crosby má s Pittsburghom zmluvu aj na ďalšiu sezónu, ak bude pokračovať v zbieraní bodov, mohol by sa dostať do top päťky v histórii.
Na piatej priečke je aktuálne Ron Francis (1798). Penguins sú blízko k tomu, aby sa prvýkrát od roku 2022 prebojovali do play off.
