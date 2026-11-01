Crosby je už na dosah najlepšej päťky. V počte bodov sa dotiahol na legendu Los Angeles

Kanadský hokejista Sidney Crosby sa dostal na delené šieste miesto v počte bodov v histórii zámorskej NHL.
Kapitán Pittsburghu strelil pri nočnej prehre Penguins na ľade Montrealu Canadiens (4:5) gól, pridal dve asistencie a s 1771 bodmi vyrovnal zápis Marcela Dionnea.
Dionne (731+1040) na to potreboval 1348 zápasov, o 86 menej ako Crosby (658+113). Tridsaťdeväťročný Crosby je aktuálne 27 bodov za Ronom Francisom (1798), ktorému patrí piate miesto.
S 1113 asistenciami v drese jedného klubu sa Crosby dostal na prvé miesto v histórii profiligy pred legendárneho obrancu Raya Bourquea, ktorých prvých 1111 z 1169 asistencií nazbieral v drese Bostonu Bruins.
„Mal som šťastie, že som súčasťou tejto skvelej organizácie už tak dlho, je bláznivé ako rýchlo to letí," povedal Crosby podľa nhl.com.
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