Majstrovská Nitra predĺžila zmluvu s mladým brankárom. V play-off odchytal štyri zápasy

Brankár Nitry Shika Gadzhiev počas uplynulej sezóny Tipsport ligy.
Brankár Nitry Shika Gadzhiev počas uplynulej sezóny Tipsport ligy. (Autor: TASR)
TASR|28. jún 2026 o 09:54
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Rodák z ruskej Machačkaly žije od štyroch rokov na Slovensku.

Hokejový brankár Shika Gadzhiev bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HK Nitra.

Dvadsaťjedenročný gólman podpísal s úradujúcim slovenským majstrom ročnú zmluvu s opciou na sezónu 2027/28. Klub o tom informoval na webstránke hknitra.sk.

Gadzhiev prišiel do Nitry v priebehu uplynulého ročníka zo zámoria. Naposledy pôsobil v tíme Muskegon Lumberjacks v USHL, kde mal v základnej časti úspešnosť zásahov takmer 91 percent. V play off nastúpil na jedenásť zápasov s úspešnosťou 93,5 percenta.

Rodák z ruskej Machačkaly žije od štyroch rokov na Slovensku. Hokejovo vyrastal v Slovane Bratislava a skúsenosti má aj zo slovenskej reprezentácie do 20 rokov, za ktorú odchytal tri zápasy.

V Nitre v minulej sezóne doplnil brankársku dvojicu Sami Patrikainen – Evan Ferguson. Celkovo nastúpil na jedenásť stretnutí, z toho sedem v základnej časti s úspešnosťou zásahov 91,9 percenta.

Ďalšie štyri štarty pridal v play off a na konci sezóny sa s tímom tešil zo zisku majstrovského titulu.

Tipsport liga

Brankár Nitry Shika Gadzhiev počas uplynulej sezóny Tipsport ligy.
Brankár Nitry Shika Gadzhiev počas uplynulej sezóny Tipsport ligy.
Majstrovská Nitra predĺžila zmluvu s mladým brankárom. V play-off odchytal štyri zápasy
dnes 09:54
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