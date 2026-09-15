Yzerman má svojho nástupcu. Dočasným generálnym manažérom Detroitu sa stal Horcoff

Shawn Horcoff počas hokejovej kariéry v drese Dallasu Stars.
Shawn Horcoff počas hokejovej kariéry v drese Dallasu Stars. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 18:02
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Steve Yzerman skončil na poste GM 15. júla.

Shawn Horcoff sa dostal novým dočasným generálnym manažérom klubu NHL Detroit Red Wings.

Bývalý kanadský hokejista nahradil Stevea Yzermana, ktorý 15. júla skončil vo funkcii GM a prezidenta exekutívy „červených krídel“ po vyše sedemročnom pôsobení.

Horcoff, ktorý vo štvrtok oslávi 48. narodeniny, pracuje v štruktúrach Red Wings od sezóny 2016/2017, keď ho klub vymenoval na post riaditeľa pre hráčsky rozvoj.

Od sezóny 2021/2022 bol asistentom generálneho manažéra Red Wings a zároveň generálnym manažérom farmárskeho tímu Grand Rapids Griffins v nižšej AHL.

„Zatiaľ čo pokračujeme v hľadaní najlepšieho možného lídra pre hokejové operácie Red Wings, oceňujem, že sa Shawn tejto úlohy ujal,“ povedal podľa nhl.com Chris Ilitch, generálny riaditeľ Red Wings.

„Jeho znalosť našej organizácie a bohaté skúsenosti nám umožňujú fungovať s jasne určenou osobou s rozhodovacou právomocou pre nadchádzajúcu sezónu, pričom si zachovávame odhodlanie viesť dôkladný a systematický proces výberu podľa vlastného časového harmonogramu.

Shawn má moju plnú podporu a právomoc prijímať rozhodnutia v najlepšom záujme našej organizácie.“

Horcoff je bývalý útočník Edmontonu, Dallasu či Anaheimu, ktorý v NHL odohral 1008 zápasov v základnej časti so ziskom 511 bodov (186+325) a ďalších 46 duelov v play off (bilancia 11+19).

Red Wings sa nedostali do play off 10 sezón v rade. Jednou z najdôležitejších úloh dočasného GM bude vyriešiť situáciu s Dylanom Larkinom, ktorý po minulej sezóne požiadal o výmenu do iného klubu. Pred štyrmi dňami ho Red Wings zbavili funkcie kapitána.

Očakáva sa, že skúsený americký center a olympijský šampión z Milána sa predstaví v nadchádzajúcom presezónnom kempe Detroitu. Podľa AP klub zatiaľ nevymenoval nového kapitána.

NHL

Shawn Horcoff počas hokejovej kariéry v drese Dallasu Stars.
Shawn Horcoff počas hokejovej kariéry v drese Dallasu Stars.
Yzerman má svojho nástupcu. Dočasným generálnym manažérom Detroitu sa stal Horcoff
dnes 18:02
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