So Slafkovským súperil o post jednotky draftu. Shane Wright v NHL mení klub

Kanadský hokejový útočník Shane Wright mení pôsobisko v NHL. Seattle Kraken ho v nedeľu vymenil do Nashvillu Predators za ďalšieho mladého útočníka Matthewa Wooda.
Dvadsaťdvaročný center odohral v aktuálnej sezóne za Seattle 14 zápasov, v ktorých zaznamenal tri góly a jednu asistenciu. V uplynulom ročníku získal 27 bodov (12+15) v 74 stretnutiach.
Jeho zatiaľ najúspešnejšou sezónou bola premiérová kompletná sezóna 2024/25, keď v 79 zápasoch nazbieral 44 bodov za 19 gólov a 25 asistencií.
Celkovo má Wright v NHL na konte 183 zápasov a 82 bodov (39+43).
„Sme nadšení, že môžeme Shanea privítať medzi našimi útočníkmi. Veríme, že do tímu prinesie kvalitnú obojsmernú hru a zvýši jeho tempo. Sme presvedčení, že sa bude naďalej zlepšovať, a tešíme sa na spoluprácu s ním,“ uviedol generálny manažér Nashvillu Chris MacFarland.
Opačným smerom putuje dvadsaťjedenročný Matthew Wood, ktorého Nashville draftoval v roku 2023 z 15. miesta. V aktuálnej sezóne zaznamenal tri body (1+2) v 14 stretnutiach, celkovo má v NHL na konte 34 bodov v 91 zápasoch.
Wright patril pred draftom NHL v roku 2022 medzi najväčších favoritov na prvé miesto a bol považovaný za hlavného konkurenta slovenského útočníka Juraja Slafkovského.
Montreal Canadiens si však napokon z prvého miesta vybral Slafkovského, New Jersey Devils následne slovenského obrancu Šimona Nemca a Arizona Coyotes amerického centra Logana Cooleyho.
Na Wrighta tak prišiel rad až pri štvrtom výbere, keď po ňom siahol Seattle Kraken.
Kanadský center sa po príchode do NHL nedokázal okamžite presadiť a časť prvých sezón strávil na farme v AHL. Po štyroch rokoch v organizácii Seattlu teraz dostane príležitosť pokračovať v kariére v Nashville.
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