Nevedel, či môže oslavovať. Prvý brankár Rangers so streleným gólom: Bol to neskutočný pocit

Igor Šesťorkin sa zapísal do dejín tímu New Yorku Rangers. Ako prvý brankár v storočnej histórii klubu strelil gól v zápase NHL.
Ruský gólman ním uzavrel skóre duelu, v ktorom Rangers zdolali na domácom ľade v Madison Square Garden Tampu Bay 5:1.
Lightning skúšali v závere hru bez brankára a išli vabank. Puk sa ale dostal na hokejku Šesťorkina, ktorý to vyskúšal a presnou strelou cez celé klzisko v čase 57:26 strelil gól na konečných 5:1.
VIDEO: Gól Šesťorkina
„Puk sa mi stratil z dohľadu a nevidel som, či skončil v bránke a nevedel som, či môžem oslavovať,“ líčil ruský brankár svoje dojmy v rozhovore so zámorskými novinármi.
Musím dať ešte jeden gól
To, že skóroval, pochopil, keď sa na neho vrhli spoluhráči. „Bol to neskutočný pocit, každý na mňa začal skákať,“ dodal Šesťorkin, ktorý zaznamenal 24 zákrokov a streleným gólom len podčiarkol svoj skvelý výkon.
„Dlho som mal v hlave, že raz strelím gól. Chcel som to osláviť inak, ale keďže som nevidel, či skončil v bránke, tak som nevedel, čo mám robiť a potom som sa trochu hanbil. Možno nabudúce. Musím dať ešte jeden gól,“ smial sa.
Šesťorkin sa stal 18. brankárom v histórii NHL, ktorý skóroval a celkovo to bol 21. gól brankára v profilige. Z toho 19 padlo v základnej časti a dva v play off.
Šesťorkin šiel ako každý strelec prvý smerom k lavičke, aby si spoločne tľapli rukavicami a oslávili gól: „Nikdy som to nezažil, bolo to zábavné.“ Pri otázke, či bol toto najpamätnejší moment jeho kariéry sa pozastavil.
„Neviem, musím si pozrieť tú moju bitku,“ opäť pobavil novinárov a pripomenul, ako sa 31. marca pobil s vtedajším brankárom New Jersey Jacobom Markströmom.
VIDEO: Šesťorkin a bitka s Markströmom
Jedným dychom ale priznal, že streliť gól je zábavnejšie. „Áno, pri tom vás nikto neudiera do tváre,“ dodal.
V minulej sezóne sa medzi strelcov zapísal aj Šesťorkinov kamarát, brankár New Yorku Islanders Iľja Sorokin.
On ale skutočne neskóroval, len sa ako posledný hráč „ostrovanov“ dotkol puku predým, ako si ho hráči Nashvillu Predators strelili sami do bránky. Šesťorkin vtipkoval, že také góly by sa brankárom nemali počítať. „Tento sa ráta,“ povedal o svojom zásahu.
Zibanejad: Som rád, že mu to tam padlo
Ruský brankár sa viackrát nebál skúšať trafiť opustenú bránku, ale až doteraz mu to nevyšlo. „Niekoľkokrát som si hovoril, že toto ide dnu a vždy to tesne minul.
Som rád, že mu to tam padlo,“ konštatoval švédsky útočník Rangers Mika Zibanejad. „Neprekvapilo ma, že skóroval. Má silu a výbornú techniku na to, aby mu to vyšlo,“ doplnil tréner „jazdcov“ Mike Sullivan.
Šesťorkin už predtým raz skóroval, bolo to v juniorskej lige, keď mal 19 rokov. Teraz má 30.
„Takéto momenty veľmi tímu pomôžu. Vidíte nefalšovanú radosť a emóciu všetkých hráčov a trénerov. Veľmi sme si to užili. 'Shesty' je fantastický brankár, dnes nás veľmi podržal a ten záver bola čerešnička na torte,“ dodal Sullivan.
S jeho schopnosťami nie je vylúčené, že sa mu podarí skórovať opäť. „Nie je to len skvelý brankár, ale už aj výborný strelec.
Mám seriózneho súpera, musím si ho sledovať,“ smial sa Pavel Dorofejev, ktorý skóroval po príchode z Vegas prvýkrát v drese Rangers.
Šesťorkin zaznamenal 100. víťazstvo v Madison Square Garden v 177. zápase. Je štvrtý najrýchlejší v dejinách Rangers s týmto míľnikom. Skôr to stihli len Mike Richter (172 zápasov), Eddie Giacomin (173) a Henrik Lundqvist (176).
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