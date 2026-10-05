Okrem gólu mal aj asistenciu. Brankár Rangers začal sezónu ocenením, darí sa aj obrancovi Oilers

Brankár Igor Šesťorkin v drese New Yorku Rangers.
Brankár Igor Šesťorkin v drese New Yorku Rangers. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 20:07
ShareTweet0

V základnej časti NHL je 18. brankárom histórie so streleným gólom.

Brankár Igor Šesťorkin z New Yorku Rangers sa stal prvou hviezdou úvodného týždňa novej sezóny zámorskej hokejovej NHL.

Za druhú hviezdu vyhlásili obrancu Evana Boucharda z Edmontonu Oilers a treťou sa stal útočník Paul Cotter z Vancouveru Canucks.

Šesťorkin odchytal tri zápasy s bilanciou 2-1-0, priemerom 1,67 inkasovaného gólu na duel a úspešnosťou zákrokov 93,4 percenta.

Kuriozitou je, že má po dvoch stretnutiach na konte už dva kanadské body. Vrcholom jeho týždňa bol triumf 5:1 nad Tampou Bay, pri ktorom strelil gól a stal sa prvým brankárom v histórii Rangers, ktorému sa to podarilo.

VIDEO: Gól Šesťorkina

V základnej časti NHL je 18. brankárom histórie so streleným gólom. Vydarený týždeň uzavrel 28 zákrokmi a aj gólovou asistenciou pri víťazstve 4:2 nad Utahom.

Bouchard nazbieral v troch dueloch osem bodov za štyri góly a štyri asistencie. V otváracom zápase sezóny proti Vancouveru zaznamenal hetrik a dve asistencie a stal sa prvým obrancom v histórii NHL s piatimi bodmi v úvodnom zápase sezóny.

Po dvoch dueloch mal na konte už osem bodov, čo je takisto rekord ligy medzi obrancami.

Cotter zaznamenal v štyroch stretnutiach šesť bodov (4+2) a so štyrmi gólmi sa delí o prvenstvo v NHL.

Vo svojom debute za Vancouver strelil proti Edmontonu dva góly, vrátane zásahu v oslabení a víťazného gólu v predĺžení.

Stal sa prvým hráčom v histórii Canucks, ktorý pri premiére za klub skóroval v oslabení alebo v predĺžení. Informoval o tom oficiálny web NHL.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22).
Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22).
Fiala hlási posun po vážnom zranení. Kedy sa vráti do zápasu?
dnes 21:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Okrem gólu mal aj asistenciu. Brankár Rangers začal sezónu ocenením, darí sa aj obrancovi Oilers