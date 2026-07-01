Na konte má dva Stanleyho poháre. Toronto našlo svojho brankára, novou jednotkou bude Rus

Ruský brankár Sergej Bobrovskij sa stal novou posilou Toronta Maple Leafs.
S kanadským klubom sa podľa zámorských médií dohodol na trojročnej zmluve s priemerným ročným platom sedem miliónov dolárov.
Bobrovskij prichádza do Toronta po nevydarenej sezóne v drese Floridy Panthers. Tridsaťsedemročný gólman dosiahol najhoršiu úspešnosť zákrokov v kariére (87,7 percenta).
Napriek tomu patrí Bobrovskij medzi najúspešnejších brankárov svojej generácie. S Panthers doviedol tím v rokoch 2023 až 2025 trikrát za sebou do finále Stanleyho pohára, pričom cennú trofej získal dvakrát.
Na konte má aj dve Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára NHL. So 456 víťazstvami je najúspešnejším aktívnym brankárom v NHL.
V play-off od roku 2023 zaznamenal 44 víťazstiev, čo je najviac spomedzi všetkých brankárov v súťaži.
Celkovo vychytal v bojoch o Stanleyho pohár 61 výhier, čo ho radí na druhé miesto medzi aktívnymi gólmanmi.