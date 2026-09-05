Seguin stihne štart kempu, Huberdeau z Calgary pravdepodobne nie. Dvaja hokejisti sa zotavujú

Tyler Seguin.
Tyler Seguin. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2026 o 09:52
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Kapitán Dallasu sa vracia po deviatich mesiacoch od operácie kolena.

Kanadský hokejista Tyler Seguin zrejme stihne začiatok kempu Dallasu Stars.

Kapitán tímu nehral od 2. decembra 2025, keď si počas zápasu s New Yorkom Rangers roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a podstúpil operáciu.

Štart kempu naopak pravdepodobne nestihne Jonathan Huberdeau z Calgary.

Kempy v NHL odštartujú o dva týždne. Dallas odohrá svoj prvý zápas sezóny 2026/2027 doma proti St. Louis Blues 2. októbra a Seguin by mal byť pri tom.

„Práve som s ním hovoril. Je späť na ľade a cíti sa dobre. Je v deviatom mesiaci od operácie, čo je vzhľadom na zranenia predného skríženého väzu celkom dobrý čas. Je nadšený a chce sa vrátiť. Je to pre neho veľký rok,“ povedal generálny manažér klubu Jim Nill.

Seguin zaznamenal v uplynulej sezóne 17 bodov (sedem gólov a 10 asistencií) v 27 stretnutiach.

Huberdeau, spoluhráč Šimona Nemca z Calgary, sa naopak ešte zotavuje po operácii bedrového kĺbu.

Generálny manažér „plameňov“ Craig Conroy uviedol: „Pravdepodobne nebude pripravený na prvý deň kempu. Bude trénovať individuálne a potom uvidíme. Budeme ho sledovať každý deň.“

Huberdeau odohral v minulom ročníku 50 zápasov, v ktorých nazbieral 25 bodov (10+15). Potom sezónu predčasne ukončil. V Calgary ho čaká piaty rok.

NHL

Tyler Seguin.
Tyler Seguin.
Seguin stihne štart kempu, Huberdeau z Calgary pravdepodobne nie. Dvaja hokejisti sa zotavujú
dnes 09:52
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