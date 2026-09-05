Seguin stihne štart kempu, Huberdeau z Calgary pravdepodobne nie. Dvaja hokejisti sa zotavujú

Kanadský hokejista Tyler Seguin zrejme stihne začiatok kempu Dallasu Stars.
Kapitán tímu nehral od 2. decembra 2025, keď si počas zápasu s New Yorkom Rangers roztrhol predný skrížený väz v pravom kolene a podstúpil operáciu.
Štart kempu naopak pravdepodobne nestihne Jonathan Huberdeau z Calgary.
Kempy v NHL odštartujú o dva týždne. Dallas odohrá svoj prvý zápas sezóny 2026/2027 doma proti St. Louis Blues 2. októbra a Seguin by mal byť pri tom.
„Práve som s ním hovoril. Je späť na ľade a cíti sa dobre. Je v deviatom mesiaci od operácie, čo je vzhľadom na zranenia predného skríženého väzu celkom dobrý čas. Je nadšený a chce sa vrátiť. Je to pre neho veľký rok,“ povedal generálny manažér klubu Jim Nill.
Seguin zaznamenal v uplynulej sezóne 17 bodov (sedem gólov a 10 asistencií) v 27 stretnutiach.
Huberdeau, spoluhráč Šimona Nemca z Calgary, sa naopak ešte zotavuje po operácii bedrového kĺbu.
Generálny manažér „plameňov“ Craig Conroy uviedol: „Pravdepodobne nebude pripravený na prvý deň kempu. Bude trénovať individuálne a potom uvidíme. Budeme ho sledovať každý deň.“
Huberdeau odohral v minulom ročníku 50 zápasov, v ktorých nazbieral 25 bodov (10+15). Potom sezónu predčasne ukončil. V Calgary ho čaká piaty rok.