Sedem statočných v NHL. V akej pozícii idú Slováci do sezóny a koľko bodov získajú?

Juraj Slafkovský (Montreal), Šimon Nemec, Samuel Honzek, Martin Pospíšil (všetci Calgary), Dalibor Dvorský (St. Louis), Martin Fehérváry (Washington) a Erik Černák (Tampa Bay).
To je sedmička Slovákov, ktorí si vybojovali miesto na súpiske svojich mužstiev pred sezónou NHL.
Minulý rok si v zámorskej profilige zahralo deväť Slovákov, pred dvoma rokmi osem. Teraz ich je na začiatku novej sezóny sedem, ale počas roka sa toto číslo môže navýšiť.
S blížiacim sa štartom súťaže sme sa pozreli na to, aký mali jednotliví hokejisti tréningový kemp, v akej pozícii vstupujú do novej sezóny a zatipovali sme si, koľko bodov získajú.
Juraj Slafkovský
Slafkovský odohral v príprave tri zápasy a získal v nich štyri body. Darilo sa mu najmä v poslednom stretnutí proti Ottawe, ktoré ukončil s bilanciou 1+1.
Tréner Martin St. Louis ho zaradil do druhej formácie ku Kapanenovi a Demidovovi, s ktorými hral aj časť minulej sezóny, aj keď ho dohral v elitnom útoku mužstva so Suzukim a Caufieldom.
Na začiatku sezóny však bude druhým centrom Newhook, ktorý zaskočí zraneného Kapanena.
Druhá formácia by Slafkovskému mohla vyhovovať a priniesť väčší priestor. V tej prvej bol on ten, kto často jazdil pred bránu, v druhej by to mohol byť skôr Kapanen a Slafkovský by tak mohol hrať viac na okraji, s pukom, tvoriť hru a častejšie realizovať prechody cez pásma.
„Slaf je dobrý aj v držaní puku. Nemyslím si, že úplne stratí prácu predbránkového hráča, ale bude to robiť aj Kapanen, ktorý dovolí Slafkovskému mať viac priestoru,“ vysvetľoval tréner Martin St. Louis.
V prvom útoku Slafkovského nahradil Chris Kreider. Ten má svoju kanceláriu pred bránou. Slafkovský prvému útoku pomohol tým, že sa pohyboval práve v týchto priestoroch, ale sám sa sčasti musel vzdať hry s pukom. Teraz mu môže dať príchod Kreidera väčší priestor.
Skúseného veterána sa novinári opýtali, či mu Slafkovský pripomína mladšiu verziu samého seba.
„V žiadnom prípade. Ja som bol typ hráča, ktorý jazdil priamočiaro hore-dole, mal pochybnú techniku korčuľovania a jednoducho robil, čo sa dalo,“ hovoril Kreider.
„Juraj je urastený chlap, ktorý hrá s obrovským citom pre hru a má skvelú prácu nôh. Je naozaj dobrý. Ja som v jeho veku ešte hrával univerzitný hokej. Takže žiadne porovnávanie, prosím.“
Slafkovský by mal hrať aj v prvej presilovkovej formácii a patriť k jasným lídrom mužstva. Bolo by prekvapením, ak by sa niekto zo Slovákov priblížil k jeho bodovej produktivite.
Naša predikcia: Juraj Slafkovský bude mať konzistentnejší ročník a v dobrej forme bude už od začiatku sezóny. Pracoval na tom v lete a svoje slová potvrdí. S Ivanom Demidovom nadviažu na spoločnú chémiu a s väčším priestorom uvidíme aj viac šikovných ťahov s pukom a highlightových gólov. Po sezóne so ziskom 73 bodov si opäť zlepší svoje maximum.
Bodová predikcia: 80 bodov (38+42)
Šimon Nemec
Šimon Nemec je zo siedmich Slovákov v NHL jediným, ktorý v sezóne 2026/27 nastúpi za nový tím. Jeho prestup z New Jersey do Calgary bol však vítaný a aj jeho samotného potešil.
Dôvod je jednoduchý. V drese Flames by mal dostať oveľa dôležitejšiu rolu a mohol by sa priblížiť k tomu, čím je známy v slovenskej reprezentácii. Pre Nemca platí, že čím viac hrá, tým je lepší.
Na to sa budú spoliehať aj v Calgary.
Počas prípravy nastupoval v prvej obrannej dvojici s Kevinom Bahlom, s ktorým sa pozná z pôsobenia v New Jersey. Bahl je defenzívnejšie zameraný bek a Nemec by tak mohol dostávať viac príležitostí smerom dopredu.
V mužstve je najlepšie plateným obrancom a proporčne tomu ho chcú aj využívať. Má vysoké hokejové IQ a fanúšikovia Calgary ho budú chcieť vidieť pri jeho rozhodnutiach na ľade.
„Som tu na to, aby som hral v každej role a to aj chcem,“ povedal Nemec.
Slovenský obranca bude hrávať aj presilovky, avšak zatiaľ nie je jasné, v ktorej formácii. V príprave sa striedal so Zaynom Parekhom, ale na konci nastupoval v druhej presilovke. Je možné, že sa budú striedať alebo môžu časom obaja hrať v prvej formácii.
Nemec v príprave odohral dva zápasy. Ani v jednom nebodoval, ale v oboch patril k najvyťažovanejším hráčom svojho mužstva.
Naša predikcia: Šimon Nemec dostane v Calgary vytúženú rolu lídra defenzívy a chopí sa jej veľmi dobre. V jednom z najhorších tímov NHL bude stále miestami v defenzíve chybovať, ale ukáže, že vie byť lídrom. Väčší priestor využije na zakladanie útokov a sám sa bude často zapájať do ofenzívy. V Calgary bude patriť k najproduktívnejším hráčom a výrazne si vylepší svoje doterajšie kariérne maximum, ktorým je 26 bodov z minulého ročníka.
Bodová predikcia: 43 bodov (14+29)
Dalibor Dvorský
Mužstvo St. Louis si prechádza miernou premenou a aj v lete sa omladilo. Slovenský útočník je stále vo fáze formovania sa a k naplneniu svojho herného stropu má ešte ďaleko.
V minulej sezóne mu však dali dôveru v A-mužstve a on si po presune z farmy udržal svoje miesto. V zostave striedal viaceré miesta, ale pozitívom je, že sa držal na centri.
V strede by mal hrať aj teraz, a to pravdepodobne v treťom útoku s Neighboursom a Berggrenom. Do tretej formácie ho odsunul príchod McTavisha, mohol by však znamenať slabších súperov.
Druhá sezóna býva pre niektorých mladých hráčov prepadom, ale v Dvorského prípade by to mohlo byť opačne. Prostredie už pozná a tentokrát neprichádza ako nováčik.
Hrať by mal opäť aj presilové hry, kde môže využiť svoju efektívnu strelu.
Počas prípravy nastúpil v dvoch stretnutiach. V jednom odohral 17:27 min., v druhom len 12:06 min. a ani raz nebodoval.
V lete trénoval aj vhadzovania, v ktorých ho v Banskej Bystrici piloval Michal Handzuš. Generálny manažér St. Louis Alexander Steen si všimol aj to, že Dvorský zosilnel.
„Cítim sa lepšie a pokojnejšie na ľade,“ povedal 21-ročný center. „Minulý rok som bol možno miestami trochu v strese, ale teraz som pokojnejší s pukom na hokejke. A myslím si, že robím lepšie rozhodnutia. Stále sa musím veľa učiť, ale myslím si, že som rozumnejší hráč, ako minulý rok.“
Tréner Montgomery Slováka takisto chválil a vyzdvihol, že rozumie tomu, ako chce hrať a pýta sa aj lepšie otázky.
Ďalšia zmena, ktorá pre Dvorského v lete nastala, bolo jeho číslo na drese. Už viac nebude obliekať číslo 54, ale po novom 15.
Naša predikcia: Dvorský mal už v minulej sezóne viac gólov ako asistencií a svoj strelecký potenciál ukáže aj v budúcej sezóne. Pridá k tomu však viac aj tvorbu hry. Stabilne bude hrávať ako člen tretieho útoku, ale druhý a tretí útok by mohli dostávať podobný čas na ľade. Vďaka dobrej strele si Dvorský pravidelne zahrá aj presilové hry.
Bodová predikcia: 36 bodov (18+18)
Samuel Honzek
Honzek mal opäť vydarenú prípravu a tretíkrát za sebou sa dostal na súpisku hlavného mužstva Calgary. V minulej sezóne sa v prvom tíme aj udržal, ale ročník mu skončilo smolné zranenie.
Ak bude zdravý, miesto v tíme by mu nemalo ujsť. Počas prípravy nastupoval v druhom útoku po boku kapitána Backlunda a krídelníka Farabeeho. Pravidelne hral aj v oslabeniach.
V jednom z najslabších mužstiev v lige by mal dosť výraznú rolu a tento ročník by mohol byť pre neho zlomovým. Stále nebude hlavným lídrom ofenzívy, ale mal by mať dôležitú doplnkovú rolu.
Počas prípravy sršal energiou na ľade aj v rozhovoroch, ukazoval svoju kreativitu s pukom a vytváral šance pre spoluhráčov.
Počas prípravy odohral tri zo štyroch zápasov mužstva. Získal v nich dva body za gól a asistenciu. V každom z týchto duelov strávil na ľade 14 až 16 minút.
Naša predikcia: Honzek zažije prelomový ročník, v ktorom jasne ukáže, že je hráč NHL. Ako naznačila príprava, dostane približne 15 minút na zápas. Miesto v A-mužstve si udrží, ale jeho produktivita ešte nebude vysoká. Bude mať dôležitú rolu v oslabeniach a bude viditeľný vďaka svojej energii, trénerovi sa bude páčiť jeho forček aj obojsmerná hrou. Honzek sa stane dôležitým stavebným blokom do budúcich rokov.
Bodová predikcia: 30 bodov (10+20)
Martin Fehérváry
Fehérváry je ďalší z hráčov, ktorí majú svoje miesto jasné. Vo Washingtone má možno o čosi defenzívnejšiu rolu, ako by si prial a tak skoro sa to zrejme nebude meniť.
Lídrom obrany Capitals je Jakob Chychrun a aj napriek tomu, že odišiel John Carlsson, v tíme je mladík Cole Hutson, ktorý sa smerom dopredu javí veľmi dobre a mal by mať stabilné miesto v zostave.
Fehérvárymu tak zrejme ostane miesto v obrannom páre s Timothym Liljegrenom, ktorý by mal byť druhým v poradí. Hrať by mal aj v prvej oslabovkovej formácii.
V príprave nastúpil do dvoch duelov a pripísal si jednu asistenciu.
Minulý rok bol slovenský bek spomedzi obrancov Caps najčastejšie využívaným proti elitným útokom súpera a podobná rola sa dá očakávať aj teraz. Pomáha mu k tomu aj výborné korčuľovanie, rýchlosť a nebojácnosť hrať tvrdo.
„Cítim sa oveľa lepšie ako minulý rok na začiatku sezóny,“ povedal Fehérváry počas tréningového kempu. „Som v oveľa lepšej forme a veľmi sa teším, že som zdravý a nemôžem sa dočkať toho, ako budem hrať.“
Naša predikcia: Fehérváry bude spoľahlivým bekom v zlepšenom tíme Washingtonu. Svoj bodový rekord opäť prekoná a keď sa mu naskytne ofenzívna príležitosť, rád ju využije. V mužstve bude jasnou voľbou na prvé oslabenia a opäť bude patriť k obrancom s najvyšším počtom hitov aj blokov.
Bodová predikcia: 28 bodov (5+23)
Martin Pospíšil
Pospíšil sa v minulej sezóne dlho trápil so zranením a aj po návrate bol často len zdravým náhradníkom a zápasy sledoval z tribúny.
Po prípravnom kempe sa zdá, že by si mohol vybojovať stabilné miesto v prvom tíme. Tréner Ryan Huska ho sledoval počas MS, kde sa mu páčil v role centra. Na tejto pozícii by mu chcel dať väčší priestor. Môžeme teda očakávať, že Pospíšil nebude na krídle, ale uvidíme ho v role štvrtého centra.
Po jeho bokoch by mali byť veľkí a siloví hráči Maxim Cyplakov a Čech Adam Klapka. Vo štvrtom útoku sa však úlohy môžu meniť.
Pospíšil bude stále hrať svoju tvrdú hru, ale po skúsenosti z MS mu tréner môže dať aj väčší priestor byť kreatívny.
26-ročný útočník si v príprave zahral v dvoch zápasoch, bez bodového zisku. Na ľade trávil priemerne približne dvanásť minút. Pospíšil by sa chcel svojou výkonnosťou priblížiť sezónam 2023/24 a 2024/25.
Naša predikcia: Martin Pospíšil bude štvrtým centrom Calgary, ale nevyhne sa pár zápasom na tribúne. Snáď sa mu vyhnú zdravotné problémy a nebude sa príliš zapájať do bitiek, aby tak minimalizoval svoju šancu na zranenie. Stále však bude predvádzať svoj tvrdý a bojovný štýl a so svojím útokom budú nočnou morou pre súperov. Aj keď gólov veľa nedajú, súperom znepríjemnia život.
Bodová predikcia: 19 bodov (5+14)
Erik Černák
Erik Černák je najdlhšie pôsobiacim aktívnym Slovákom v NHL. V Tampe Bay už má jasnú pozíciu defenzívneho obrancu a v obrannom páre by mal nastupovať s Ryanom McDonaghom, s ktorým sa dobre pozná.
Jeho rola je jasná. Čeliť ofenzívnym hviezdam, hrávať veľa minút v oslabeniach a starať sa o to, aby Tampa čo najmenej inkasovala.
Smerom dopredu od neho veľa čakať nemôžeme, keďže jeho rola v mužstve mu to ani veľmi nepovoľuje. V minulej sezóne nazbieral 11 bodov a jeho kariérnym maximom je 21 bodov.
Počas prípravy hral v dvoch zápasoch bez bodového zisku. Na ľade trávil približne 15:40 min. 29-ročný obranca má zmluvu ešte na päť sezón.
Naša predikcia: Černák bude stabilne a zodpovedne plniť rolu defenzívneho beka a na hru bude mať pozitívny vplyv. Kanadské body budú v jeho prípade len bonusom. V Tampe vytvoria silnú defenzívnu štruktúru a aj svoju deviatu sezónu v NHL Černák zakončí s pozitívnou bilanciou v štatistike +/-.
Bodová predikcia: 15 bodov (2+13)