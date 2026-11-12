ONLINE: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE

Seattle Kraken - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Seattle Kraken - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
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Sportnet|12. nov 2026 o 15:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes.

Hokejisti tímov Seattle Kraken a Carolina Hurricanes dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

Zápas sa odohrá v Helsinkách v rámci NHL Global Series.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes dnes (hokej, NHL, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
12.11.2026 o 18:00
Seattle
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Carolina
Prenos
Veikkaus Arena ve finských Helsinkách se stane dnes ve čtvrtek večer dějištěm zápasu slavné NHL, ve kterém se Seattle představí proti úřadujícím šampionům z Caroliny. Oba týmy se potkají během základní části letošní sezóny NHL dvakrát a oba dva zápasy se odehrají v Helsinkách.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Seattle Kraken - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Seattle Kraken - Carolina Hurricanes: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE
dnes 15:00
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