ONLINE: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE

Hokejisti tímov Seattle Kraken a Carolina Hurricanes dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Zápas sa odohrá v Helsinkách v rámci NHL Global Series.
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ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Carolina Hurricanes dnes (hokej, NHL, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
12.11.2026 o 18:00
Seattle
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Plánovaný
Carolina
Prenos
Veikkaus Arena ve finských Helsinkách se stane dnes ve čtvrtek večer dějištěm zápasu slavné NHL, ve kterém se Seattle představí proti úřadujícím šampionům z Caroliny. Oba týmy se potkají během základní části letošní sezóny NHL dvakrát a oba dva zápasy se odehrají v Helsinkách.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.
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