ONLINE: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Seattle Kraken - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Seattle Kraken - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. nov 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Seattle Kraken - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Seattle Kraken a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

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ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
03.11.2026 o 03:00
San Jose
1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
60' minúta
Ukončený
Calgary
Prehľad
Góly a asistencie: 52. S. Dickinson (Trouba, Sherwood) – 15. Klapka (Castagna).
Prenos
San Jose Sharks – Calgary Flames 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly a asistencie: 52. S. Dickinson (Trouba, Sherwood) – 15. Klapka (Castagna). Vylúčenie: 3:3. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:2, 1:2.
Calgary Flames vyhráva dnešný mimoriadne vyrovnaný duel na ľade San Jose Sharks tesne 2:1. Lúčim sa a prajem pekný deň.
Koniec zápasu.
59:28
Dustin Wolf predviedol mimoriadne dôležitý zákrok po zakončení Celebriniho. Hra je prerušená.
58:20
importantAskarov je na striedačke. Domáci hrajú v šestici!
58:02
Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny.
56:04
Nahodený puk Smitha bol zrazený. Sharks zostávajú usadení v pásme.
55:22
Sharks sa snažia hrať nátlakovo. Flames sa však výborne bránia a puk opäť posúvajú do stredného pásma.
54:36
Martin Pospíšil zablokoval prihrávku na Celebriniho a slovenský útočník puk poslal do stredného pásma.
54:04
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
52:22
Mikael Backlund pálil z pravého kruhu. Askarov schoval puk v lapačke a následne prerušil hru.
51:57
goalSan Jose dalo gól!
Sharks dramatizujú záver dnešného zápasu! Pred bránou bol veľmi dôrrazný SAM DICKINSON a puk dokázal pretlačiť cez Wolfa až do siete. Asistencie Michael Misa, Jacob Trouba.
50:14
Následuje reklamný brejk.
49:14
goalCalgary Flames dalo gól! Hostia pridávajú druhý gól v zápase! Adam Klapka poslal výborný puk na WILLIAMSA STROMGRENA pred bránou a hráč Flames na dva krát dokázal prepasírovať puk za Askarova. Asistencie Adam Klapka, Jonathan Castagna.
48:33
Stenberg dostal výraznú stopku pred bránou Flames od Adama Klapku. Vylučovať sa nebude. Jednalo sa o čistý zákrok.
47:02
Dustin Wolf predviedol zákrok proti strele Sherwooda. Následuje reklamný brejk.
46:53
Hra sa prelieva zo strany na stranu. Na nejaké šance v tretej časti stále čakáme.
45:27
Sunijev posúval puk na voľného Frosta, ale pískal sa ofsajd Flames.
44:19
Prudký pokus Jacoba Troubu pokryl Dustin Wolf. Hra je prerušená.
43:06
Puk skončil na domácej striedačke. Hra je prerušená.
42:27
Šarangovič sa pekne preštrikoval až do zakončenia, ale jeho poku dokázal zraziť Jacob Trouba.
41:03
Úvod tretej tretiny je z oboch strán veľmi opatrný.
40:01
Začala sa tretia tretina.
V druhej časti sme góly nevideli. Calgary Flames je teda v stále tesnom vedení 1:0.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:03
Prebieha posledná minúta druhej tretiny.
38:59
Celebrini si našiel odrazený puk od Stenberga a jeho zakončenie končí na tyčke Wolfovej brány!
38:34
Macklin Celebrini našiel pred bránou voľného Toffoliho, ale jeho zakončenie skončilo tesne vedľa brány.
37:57
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Matt Coronato – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.
36:38
Následuje reklamný brejk.
35:02
Sharks zvládli oslabenie a sú v plnom počte.
34:05
Ostapchuk ušiel domácej obrane v oslabení! Jeho pokus zlikvidoval Dustin Wilf.
33:06
Hosťujúci Sunijev dobre pálil z pravej strany, ale jeho prudký pokus skončil tesne vedľa brány.
32:59
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Barclay Goodrow – 2 min., podrazenie.
32:04
Sherwood sa aj so šťatím dostal k puku a následne ho vyhodil až za bránu Dustina Wolfa.
31:40
importantHostia mohli vyhrávať už o dva góly! Prudký pokus Ryana Stromea skončil na konštrukcii domácej brány!
31:02
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Will Smith – 2 min., hákovanie.
30:33
Macklin Celebrini pálil z vrcholu kruhov, ale Wolf predviedol výborný zákrok ľavým betónom.
30:05
Zápas sa prehúpol do druhej polovice riadnej hracej doby.
29:47
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Adam Klapka – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
29:42
Orlov sa snažil zrýchliť hru cez Celebriniho, ale toho výborne pokryl Middleton.
28:41
Jacob Trouba vyslal nepríjemný pokus z pravej strany. Dustin Wolf mu zmenšil strelecký uhol a puk pokryl.
27:23
Kevin Bahl sa teraz vrhol do zakočenia Misu. Domáci útočník tak nedokázal ideálne zakončiť.
26:31
Následuje reklamný brejk.
25:47
Pred Askarovom bolo rušno, ale Martin Pospíšil nedokázal puk prepasírovať do brány.
24:32
Delovku Sherwooda z pravej strany pokral Dustin Wolf. Hra je prerušená.
23:34
Aj na začiatku druhej tretiny pokračuje veľmi rýchly hokej. Hra sa prelieva zo strany na stranu.
22:58
Delovku Adama Klapku schoval Askarov vo výstroji a následne prerušil hru.
21:03
Zrazený puk sa dostal na hokejku Šimona Nemca. Slovenský obranc zakončil, ale jeho pokus minul bránu Askarova.
20:34
Farabee si dokorčuľoval nahodený puk, ale cez Nurseho sa následne do zakončenia nedostal.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Calgary Flames je po prvej tretine vo vedení 1:0. Jediný presný zásah prvého dejstva zaznamenal český útočník Adam Klapka.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:02
Prebieha už posledná minúta prvej tretiny.
17:42
Hra je v posledných minúta veľmi kúskovaná. Nahodený puk Smitha tečoval na ochrannú sieť Šimon Nemec.
16:17
Backlundove nahodenie schoval v lapačke Askarov a prerušil hru.
15:44
Ivan Stenberg predviedol veľmi peknú individuálnu akciu! Natlačil sa do zakončenia, ale jeho pokus minul bránu Wolfa.
14:36
goalCalgary Flames dalo gól!
Flames otvárajú skóre dnešného zápasu! ADAM KLAPKA teraz parádnou strelou spoza Troubu nachytal Askarova na hruškách. Asistencie Jonathan Castagna.
13:23
Strome sa dostal k puku a pohotovo zakončoval. Askarov bol pozorný a puk betónom vytlačil.
12:14
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
11:30
Stenbergov pokus z osi klziska schoval Wolf vo výstroji a následne prerušil hru.
10:11
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Adam Klapka – 2 min., podrazenie.
09:20
Domáci útočník Misa sa preštrikoval až do zakončenia, ale jeho pokus skončil tesne vedľa brány.
08:27
Martin Pospíšil vyšťúral puk od Nurseho. Následne nabíjal Stromemu, ale toho telom výborne zablokoval Kesselring.
07:24
Sledujeme zatiaľ veľmi rýchly zápas. Zakončoval domáci Smith a na druhej strane Matvej Gridin. Na veľké šance stále čakáme.
05:13
Delovku Orlova schoval Wolf v lapačke a následne prerušil hru.
05:01
Sharks zvládli prvé oslabenie a sú v plnom počte.
04:52
Strome vyslal prudký projektil na domácu bránu, ale Askarov bol na mieste a prerušil hru.
03:33
Prudký pokus Farabeeho dokázal Nurse zablokovať a následne domáci vyhodili puk na zakázané uvoľnenie.
03:00
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Barclay Goodrow – 2 min., nedovolené bránenie.
02:17
Flames začali mimoriadne aktívne. Askarov musel riešiť delovku od Kuznecova.
01:24
Mikael Backlund šikovne tečoval nahodený puk Nemca, ale minul bránu Askarova.
00:33
Hosťujúci obranca Middleton pálil dva krát od modrej čiary, ale Askarov obidva puky dokázal vytesniť.
00:01
Flames vybojovali úvodné buly zápasu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:

San Jose Sharks: Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Marchment, Misa, Sherwood – I. Stenberg, Bystedt, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Tréner: Ryan Warsofsky

Calgary Flames: Wolf (Sergejev) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Castagna, Klapka.
Tréner: Ryan Huska.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní hokejového zápasu NHL medzi San Jose Sharks a Calgary Flames.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Seattle Kraken - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Seattle Kraken - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
dnes 20:00
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