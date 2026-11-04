ONLINE: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Seattle Kraken a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
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ONLINE PRENOS: Seattle Kraken - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
03.11.2026 o 03:00
San Jose
1:2
(0:1, 0:0, 1:1)
60' minúta
Ukončený
Calgary
Prehľad
Góly a asistencie: 52. S. Dickinson (Trouba, Sherwood) – 15. Klapka (Castagna).
Prenos
San Jose Sharks – Calgary Flames 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly a asistencie: 52. S. Dickinson (Trouba, Sherwood) – 15. Klapka (Castagna). Vylúčenie: 3:3. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:2, 1:2.
Góly a asistencie: 52. S. Dickinson (Trouba, Sherwood) – 15. Klapka (Castagna). Vylúčenie: 3:3. Využitie: 0:0. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:2, 1:2.
Calgary Flames vyhráva dnešný mimoriadne vyrovnaný duel na ľade San Jose Sharks tesne 2:1. Lúčim sa a prajem pekný deň.
Koniec zápasu.
59:28
Dustin Wolf predviedol mimoriadne dôležitý zákrok po zakončení Celebriniho. Hra je prerušená.
58:20
Askarov je na striedačke. Domáci hrajú v šestici!
58:02
Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny.
56:04
Nahodený puk Smitha bol zrazený. Sharks zostávajú usadení v pásme.
55:22
Sharks sa snažia hrať nátlakovo. Flames sa však výborne bránia a puk opäť posúvajú do stredného pásma.
54:36
Martin Pospíšil zablokoval prihrávku na Celebriniho a slovenský útočník puk poslal do stredného pásma.
54:04
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
52:22
Mikael Backlund pálil z pravého kruhu. Askarov schoval puk v lapačke a následne prerušil hru.
51:57
San Jose dalo gól!
Sharks dramatizujú záver dnešného zápasu! Pred bránou bol veľmi dôrrazný SAM DICKINSON a puk dokázal pretlačiť cez Wolfa až do siete. Asistencie Michael Misa, Jacob Trouba.
Sharks dramatizujú záver dnešného zápasu! Pred bránou bol veľmi dôrrazný SAM DICKINSON a puk dokázal pretlačiť cez Wolfa až do siete. Asistencie Michael Misa, Jacob Trouba.
50:14
Následuje reklamný brejk.
49:14
Calgary Flames dalo gól! Hostia pridávajú druhý gól v zápase! Adam Klapka poslal výborný puk na WILLIAMSA STROMGRENA pred bránou a hráč Flames na dva krát dokázal prepasírovať puk za Askarova. Asistencie Adam Klapka, Jonathan Castagna.
48:33
Stenberg dostal výraznú stopku pred bránou Flames od Adama Klapku. Vylučovať sa nebude. Jednalo sa o čistý zákrok.
47:02
Dustin Wolf predviedol zákrok proti strele Sherwooda. Následuje reklamný brejk.
46:53
Hra sa prelieva zo strany na stranu. Na nejaké šance v tretej časti stále čakáme.
45:27
Sunijev posúval puk na voľného Frosta, ale pískal sa ofsajd Flames.
44:19
Prudký pokus Jacoba Troubu pokryl Dustin Wolf. Hra je prerušená.
43:06
Puk skončil na domácej striedačke. Hra je prerušená.
42:27
Šarangovič sa pekne preštrikoval až do zakončenia, ale jeho poku dokázal zraziť Jacob Trouba.
41:03
Úvod tretej tretiny je z oboch strán veľmi opatrný.
40:01
Začala sa tretia tretina.
V druhej časti sme góly nevideli. Calgary Flames je teda v stále tesnom vedení 1:0.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:03
Prebieha posledná minúta druhej tretiny.
38:59
Celebrini si našiel odrazený puk od Stenberga a jeho zakončenie končí na tyčke Wolfovej brány!
38:34
Macklin Celebrini našiel pred bránou voľného Toffoliho, ale jeho zakončenie skončilo tesne vedľa brány.
37:57
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Matt Coronato – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.
Matt Coronato – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade.
36:38
Následuje reklamný brejk.
35:02
Sharks zvládli oslabenie a sú v plnom počte.
34:05
Ostapchuk ušiel domácej obrane v oslabení! Jeho pokus zlikvidoval Dustin Wilf.
33:06
Hosťujúci Sunijev dobre pálil z pravej strany, ale jeho prudký pokus skončil tesne vedľa brány.
32:59
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Barclay Goodrow – 2 min., podrazenie.
Barclay Goodrow – 2 min., podrazenie.
32:04
Sherwood sa aj so šťatím dostal k puku a následne ho vyhodil až za bránu Dustina Wolfa.
31:40
Hostia mohli vyhrávať už o dva góly! Prudký pokus Ryana Stromea skončil na konštrukcii domácej brány!
31:02
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Will Smith – 2 min., hákovanie.
Will Smith – 2 min., hákovanie.
30:33
Macklin Celebrini pálil z vrcholu kruhov, ale Wolf predviedol výborný zákrok ľavým betónom.
30:05
Zápas sa prehúpol do druhej polovice riadnej hracej doby.
29:47
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Adam Klapka – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Adam Klapka – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
29:42
Orlov sa snažil zrýchliť hru cez Celebriniho, ale toho výborne pokryl Middleton.
28:41
Jacob Trouba vyslal nepríjemný pokus z pravej strany. Dustin Wolf mu zmenšil strelecký uhol a puk pokryl.
27:23
Kevin Bahl sa teraz vrhol do zakočenia Misu. Domáci útočník tak nedokázal ideálne zakončiť.
26:31
Následuje reklamný brejk.
25:47
Pred Askarovom bolo rušno, ale Martin Pospíšil nedokázal puk prepasírovať do brány.
24:32
Delovku Sherwooda z pravej strany pokral Dustin Wolf. Hra je prerušená.
23:34
Aj na začiatku druhej tretiny pokračuje veľmi rýchly hokej. Hra sa prelieva zo strany na stranu.
22:58
Delovku Adama Klapku schoval Askarov vo výstroji a následne prerušil hru.
21:03
Zrazený puk sa dostal na hokejku Šimona Nemca. Slovenský obranc zakončil, ale jeho pokus minul bránu Askarova.
20:34
Farabee si dokorčuľoval nahodený puk, ale cez Nurseho sa následne do zakončenia nedostal.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Calgary Flames je po prvej tretine vo vedení 1:0. Jediný presný zásah prvého dejstva zaznamenal český útočník Adam Klapka.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:02
Prebieha už posledná minúta prvej tretiny.
17:42
Hra je v posledných minúta veľmi kúskovaná. Nahodený puk Smitha tečoval na ochrannú sieť Šimon Nemec.
16:17
Backlundove nahodenie schoval v lapačke Askarov a prerušil hru.
15:44
Ivan Stenberg predviedol veľmi peknú individuálnu akciu! Natlačil sa do zakončenia, ale jeho pokus minul bránu Wolfa.
14:36
Calgary Flames dalo gól!
Flames otvárajú skóre dnešného zápasu! ADAM KLAPKA teraz parádnou strelou spoza Troubu nachytal Askarova na hruškách. Asistencie Jonathan Castagna.
Flames otvárajú skóre dnešného zápasu! ADAM KLAPKA teraz parádnou strelou spoza Troubu nachytal Askarova na hruškách. Asistencie Jonathan Castagna.
13:23
Strome sa dostal k puku a pohotovo zakončoval. Askarov bol pozorný a puk betónom vytlačil.
12:14
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
11:30
Stenbergov pokus z osi klziska schoval Wolf vo výstroji a následne prerušil hru.
10:11
Vylúčenie v tíme Calgary Flames:
Adam Klapka – 2 min., podrazenie.
Adam Klapka – 2 min., podrazenie.
09:20
Domáci útočník Misa sa preštrikoval až do zakončenia, ale jeho pokus skončil tesne vedľa brány.
08:27
Martin Pospíšil vyšťúral puk od Nurseho. Následne nabíjal Stromemu, ale toho telom výborne zablokoval Kesselring.
07:24
Sledujeme zatiaľ veľmi rýchly zápas. Zakončoval domáci Smith a na druhej strane Matvej Gridin. Na veľké šance stále čakáme.
05:13
Delovku Orlova schoval Wolf v lapačke a následne prerušil hru.
05:01
Sharks zvládli prvé oslabenie a sú v plnom počte.
04:52
Strome vyslal prudký projektil na domácu bránu, ale Askarov bol na mieste a prerušil hru.
03:33
Prudký pokus Farabeeho dokázal Nurse zablokovať a následne domáci vyhodili puk na zakázané uvoľnenie.
03:00
Vylúčenie v tíme San Jose Sharks:
Barclay Goodrow – 2 min., nedovolené bránenie.
Barclay Goodrow – 2 min., nedovolené bránenie.
02:17
Flames začali mimoriadne aktívne. Askarov musel riešiť delovku od Kuznecova.
01:24
Mikael Backlund šikovne tečoval nahodený puk Nemca, ale minul bránu Askarova.
00:33
Hosťujúci obranca Middleton pálil dva krát od modrej čiary, ale Askarov obidva puky dokázal vytesniť.
00:01
Flames vybojovali úvodné buly zápasu.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
San Jose Sharks: Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Marchment, Misa, Sherwood – I. Stenberg, Bystedt, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Tréner: Ryan Warsofsky
Calgary Flames: Wolf (Sergejev) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Castagna, Klapka.
Tréner: Ryan Huska.
San Jose Sharks: Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Marchment, Misa, Sherwood – I. Stenberg, Bystedt, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Tréner: Ryan Warsofsky
Calgary Flames: Wolf (Sergejev) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Castagna, Klapka.
Tréner: Ryan Huska.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní hokejového zápasu NHL medzi San Jose Sharks a Calgary Flames.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: