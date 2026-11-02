ONLINE: San Jose Sharks - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov San Jose Sharks - Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
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ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, utorok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
03.11.2026 o 03:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.
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