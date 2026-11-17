Hokejisti tímov San Jose Sharks a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Calgary sa tradične predstavia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: San Jose Sharks - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, Martin Pospíšil, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
18.11.2026 o 04:00
San Jose
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
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