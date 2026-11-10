Útočníka Slovana odohral 10 zápasov a mieri na hosťovanie. Posilní klub z východu

Slovenský hokejový útočník Samuel Solenský zamieril na hosťovanie z HC Slovan Bratislava do HK Dukla Michalovce.
Súčasťou dohody je aj možná opcia s platnosťou do konca sezóny 2026/2027. Michalovský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Hosťovanie by malo trvať do konca prestupového obdobia. Solenský je rodák z Michaloviec a dres tamojšej Dukly si v najvyššej súťaži obliekal v rokoch 2023 - 2025.
Prebiehajúca sezóna je pre neho druhá v drese Slovana. Odohral v nej 10 zápasov, v ktorých nazbieral štyri kanadské body za asistencie.