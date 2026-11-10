Útočníka Slovana odohral 10 zápasov a mieri na hosťovanie. Posilní klub z východu

Samuel Solenský v drese HC Slovan Bratislava.
Samuel Solenský v drese HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
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TASR|10. nov 2026 o 15:20
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Hosťovanie by malo trvať do konca prestupového obdobia.

Slovenský hokejový útočník Samuel Solenský zamieril na hosťovanie z HC Slovan Bratislava do HK Dukla Michalovce.

Súčasťou dohody je aj možná opcia s platnosťou do konca sezóny 2026/2027. Michalovský klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Hosťovanie by malo trvať do konca prestupového obdobia. Solenský je rodák z Michaloviec a dres tamojšej Dukly si v najvyššej súťaži obliekal v rokoch 2023 - 2025.

Prebiehajúca sezóna je pre neho druhá v drese Slovana. Odohral v nej 10 zápasov, v ktorých nazbieral štyri kanadské body za asistencie.

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