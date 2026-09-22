Teatrálny pád po jemnom kontakte s hokejkou. Disciplinárka dala pokutu útočníkovi Trenčína

Samuel Krajč v drese Trenčína.
Samuel Krajč v drese Trenčína. (Autor: HK 32 Liptovský Mikuláš/Veronika Mikulášová)
TASR|22. sep 2026 o 16:00
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Trenčín v danom stretnutí zvíťazil na Liptove 4:3 po predĺžení.

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu, resp. zranenia v sobotňajšom dueli 3. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša.

Dvadsaťštyriročný krídelník dostal pokutu vo výške desať percent z mesačnej mzdy. SPH DK SZĽH udelil v tejto sezóne za filmovanie už druhý trest.

Trenčín v danom stretnutí zvíťazil na Liptove 4:3 po predĺžení.

VIDEO: Zostrih zápasu Liptovský Mikuláš - Trenčín

„Krajč podľa SPH DK SZĽH v čase 51:00 min predstieral pád, resp. zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte zadnej časti hlavy s protihráčovou hokejkou, ktorú dvíhal ponad jeho hlavu, dobrovoľne a teatrálne padol na ľad.

V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % z mesačnej mzdy,“ uviedol SZĽH v utorok na svojom webe.

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