Teatrálny pád po jemnom kontakte s hokejkou. Disciplinárka dala pokutu útočníkovi Trenčína

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal útočníka trenčianskej Dukly Samuela Krajča za predstieranie pádu, resp. zranenia v sobotňajšom dueli 3. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša.
Dvadsaťštyriročný krídelník dostal pokutu vo výške desať percent z mesačnej mzdy. SPH DK SZĽH udelil v tejto sezóne za filmovanie už druhý trest.
Trenčín v danom stretnutí zvíťazil na Liptove 4:3 po predĺžení.
VIDEO: Zostrih zápasu Liptovský Mikuláš - Trenčín
„Krajč podľa SPH DK SZĽH v čase 51:00 min predstieral pád, resp. zranenie s úmyslom, aby bol potrestaný protihráč, a to tak, že po jemnom kontakte zadnej časti hlavy s protihráčovou hokejkou, ktorú dvíhal ponad jeho hlavu, dobrovoľne a teatrálne padol na ľad.
V zmysle novej úpravy disciplinárneho poriadku ho Senát profesionálneho hokeja potrestal pokutou vo výške 10 % z mesačnej mzdy,“ uviedol SZĽH v utorok na svojom webe.