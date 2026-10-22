Slováci žiarili v zámorskej WHL. Karšay sa stal hviezdou zápasu a Tomík opäť skóroval

Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom. (Autor: Facebook / Vancouver Giants)
TASR|22. okt 2026 o 09:28
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Tomík strelil štvrtý gól v sezóne a Vancouver Giants zvíťazil v Prince George 5:3.

Slovenský hokejový útočník Samuel Karšay sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Reginy Pats nad Seattlom 6:0 v zápase zámorskej juniorskej WHL.

Osemnásťročný krídelník zaznamenal víťazný gól, pripísal si dva plusové body a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Karšay má v tejto sezóne bilanciu 2+3 v 10 dueloch. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tobias Tomík, ktorý pomohol Vancouveru Giants k triumfu na ľade Prince George Cougars 5:3. Pripísal si aj jeden plusový bod.

VIDEO: Tomíkov Gól

Pre Tomíka to bol štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne, na konte má celkovo 9 bodov (4+5) v 12 stretnutiach.

WHL

    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    Tobias Tomík (13) sa raduje so spoluhráčom.
    Slováci žiarili v zámorskej WHL. Karšay sa stal hviezdou zápasu a Tomík opäť skóroval
    dnes 09:28
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