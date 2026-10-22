Slováci žiarili v zámorskej WHL. Karšay sa stal hviezdou zápasu a Tomík opäť skóroval

Slovenský hokejový útočník Samuel Karšay sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Reginy Pats nad Seattlom 6:0 v zápase zámorskej juniorskej WHL.
Osemnásťročný krídelník zaznamenal víťazný gól, pripísal si dva plusové body a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.
Karšay má v tejto sezóne bilanciu 2+3 v 10 dueloch. Strelecky sa presadil aj jeho krajan Tobias Tomík, ktorý pomohol Vancouveru Giants k triumfu na ľade Prince George Cougars 5:3. Pripísal si aj jeden plusový bod.
VIDEO: Tomíkov Gól
Pre Tomíka to bol štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne, na konte má celkovo 9 bodov (4+5) v 12 stretnutiach.