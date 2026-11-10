Spišiaci angažovali mladého slovenského reprezentanta. Skúsenosti získaval aj vo Fínsku

Kariéra slovenského hokejového obrancu Samuela Húževku bude pokračovať v slovenskej extralige.
Na trojročnej zmluve sa dohodol s klubom HK Spišská Nová Ves, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.
Syn bývalého slovenského útočníka Petra Húževku hokejovo vyrastal v Žiline.
V uplynulých dvoch sezónach pôsobil vo fínskom klube Pelicans Lahti. V jeho drese odohral šesť zápasov v najvyššej tamojšej súťaži, inak nastupoval v juniorskom tíme.
Prebiehajúcu sezónu 2026/2027 začal v juniorskom tíme TPS Turku, za ktorý odohral 10 duelov s bilanciou 1+1. Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov a aj na Hlinka Gretzky Cupe.
„Som veľmi rád, že sme sa so Samom dohodli na trojročnej spolupráci. Bol som s ním v dlhodobom kontakte a spoločne s trénerským štábom som sa ho snažil získať do našich radov. Ide o výborne stavaného obrancu, ktorý má na svoju výšku veľmi slušný pohyb.
Prešiel kvalitnými fínskymi juniorskými súťažami a myslím si, že je v ňom veľký potenciál do budúcnosti.
Je to presne typ hráča, ktorého sme na trhu hľadali. Držím mu palce v našom drese s rysom na hrudi,“ povedal manažér Branislav Rapáč.
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