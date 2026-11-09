Najskôr draft do NHL, teraz univerzita. Talentovaný Slovák pôjde po stopách svojho brata

Slovenský hokejový brankár Samuel Hrenák sa dohodol na svojom budúcom pôsobení na americkej St. Cloud State University. Osemnásťročný talent to oznámil prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
Hrenák sa zaviazal pokračovať v univerzitnej súťaži NCAA v najvyššej divízii. V nej bude reprezentovať tím St. Cloud State Huskies.
„S nadšením a veľkou cťou oznamujem, že som sa rozhodol pokračovať v univerzitnom hokeji na St. Cloud State University v prvej divízii NCAA,“ uviedol Hrenák.
„Ďakujem svojej rodine, priateľom, poradcom, trénerom a všetkým, ktorí mi to umožnili a podporovali ma na mojej ceste. Už sa neviem dočkať, keď sa to začne. Poďme, Huskies!“ dodal.
Na univerzitu v americkom štáte Minnesota by mal nastúpiť od sezóny 2027/28.
Rodák z Považskej Bystrice momentálne pôsobí v americkej juniorskej súťaži USHL v tíme Fargo Force, kde patrí medzi najlepších brankárov celej ligy.
V aktuálnej sezóne odchytal 12 zápasov, v ktorých zaznamenal desať víťazstiev a dve čisté kontá. Má úspešnosť zákrokov 93,4 percenta a v priemere inkasuje 2,10 gólu na zápas. V počte víťazstiev aj úspešnosti zákrokov je na čele súťaže.
Hrenák bol aj jednou z najvýraznejších postáv slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá v máji tohto roka získala na domácich majstrovstvách sveta historické striebro. Na turnaji odchytal päť stretnutí.
V júnovom drafte NHL si ho z tretieho kola zo 71. miesta vybral Winnipeg Jets.
Hrenákova univerzitná voľba má aj rodinný rozmer. K oznámeniu na Instagrame totiž pripojil fotografiu zo šatne St. Cloud State Huskies, kde v minulosti pôsobil jeho starší brat Dávid.
Ten za univerzitný tím odchytal päť sezón v rokoch 2017 až 2022 a stal sa jedným z najúspešnejších brankárov v jeho histórii.
V drese Huskies dosiahol 82 víťazstiev a 14 čistých kont. V oboch ukazovateľoch je klubovým rekordérom. V roku 2021 pomohol mužstvu až do finále univerzitného šampionátu NCAA.