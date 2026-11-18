Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek má opäť zdravotné problémy. V prvom zápase po návrate zo zranenia si v drese Calgary Wranglers v AHL poranil zápästie a čaká ho ďalšia prestávka.
Farmársky tím Calgary Flames v utorok oznámil, že stav 22-ročného Slováka bude posudzovať z týždňa na týždeň (week-to-week). Presná dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa.
Honzek naposledy nastúpil v sobotu 14. novembra proti Hendersonu Silver Knights. Pri prehre 2:3 zaznamenal dve strely na bránku.
Išlo o jeho prvý zápas po viac ako mesačnej prestávke, ktorú si vyžiadalo zranenie v dolnej časti tela zo stretnutia NHL proti Coloradu Avalanche z 8. októbra.
Calgary ho 11. novembra aktivovalo z listiny zranených hráčov a poslalo na farmu, aby sa dostal späť do zápasového tempa. Jeho návrat však trval iba jedno stretnutie.
Pre slovenského útočníka ide už o niekoľké vážnejšie zranenie v kariére. V novembri 2025 si po nešťastnej zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom vykĺbil rameno, musel podstúpiť operáciu a prišiel o zvyšok sezóny aj olympijské hry 2026.
Zdravotné problémy ho pritom sprevádzali už v juniorských rokoch. Na MS do 20 rokov v roku 2023 mu súper korčuľou porezal lýtko a neskôr pre zranenie v príprave NHL vynechal úvodných 25 zápasov sezóny vo WHL.
V aktuálnom ročníku NHL stihol Honzek odohrať iba štyri zápasy, v ktorých nebodoval. Calgary si ho vybralo na drafte v roku 2023 v prvom kole zo 16. miesta.
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