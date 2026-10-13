Keď bol zranený naposledy, cítil hnev aj úzkosť. Potom sa na život pozeráte inak, vraví Honzek

November 2025: Samuel Honzek sa v zápase Calgary s Winnipegom nešťastne zrazil so spoluhráčom Mikaelom Backlundom. Nasledovala operácia ramena a správa, že olympijská sezóna sa preňho predčasne skončila.
Október 2026: Calgary oznámilo, že Honzek utrpel zranenie v dolnej časti tela a bude chýbať niekoľko týždňov.
Po mesiacoch rehabilitácie a iba štyroch dueloch novej sezóny tak slovenského útočníka čaká ďalšia nútená prestávka.
Od zápasu s Coloradom nebol na ľade
Tréner Calgary Ryan Huska v pondelok potvrdil, že Honzek sa zranil vo štvrtkovom zápase proti Coloradu (3:7). Slovenský útočník v ňom nastúpil na krídle tretej formácie aj s Martinom Pospíšilom.
Už v prvom striedaní sa prezentoval tvrdým bodyčekom, celkovo ich zaznamenal tri. Odohral 15 minút a 53 sekúnd, čím bol piatym najvyťažovanejším útočníkom Flames. Pripísal si tiež jednu strelu na bránku.
Zápas proti Avalanche dohral. Odvtedy však podľa zámorských novinárov nekorčuľoval a vynechal aj sobotňajšiu prehru s Anaheimom (2:4).
Calgary zatiaľ nezverejnilo, o aký konkrétny typ zranenia ide. Klub ho označuje iba ako problém v dolnej časti tela a Honzekov stav bude posudzovať z týždňa na týždeň.
„Kým bude mimo hry, určite nám bude chýbať. Rýchlosť, ktorú prináša do našej zostavy, je pre nás veľmi cenná. Dúfame preto, že jeho absencia bude skôr kratšia,“ povedal Huska.
Honzek pritom do sezóny vstúpil solídne. Hoci v prvých štyroch zápasoch nebodoval, patril medzi lepších hráčov nevýrazného Calgary. V priemere odohral 15 minút a 39 sekúnd na zápas a celkovo vyslal tri strely na bránku.
VIDEO: Zostrih zápasu Colorado - Calgary
Dôveru trénera si získal najmä pri defenzívnych úlohách. Spolu s kapitánom Backlundom nastupoval v prvom útoku na oslabenia, v ktorých priemerne strávil 2 minúty a 44 sekúnd na zápas.
Po dlhých mesiacoch rehabilitácie si tak opäť vybojoval stabilné miesto v zostave Calgary, no namiesto zbierania skúseností ho čaká ďalšia nútená prestávka.
Jeden zo zámorských reportérov sa preto Husku opýtal, či musí byť pre Honzeka frustrujúce, že zakaždým, keď sa začne dostávať do tempa, ho zabrzdí ďalší zdravotný problém.
„Áno, určite. Ale aj to patrí k životu profesionálneho hokejistu. Musíte sa naučiť s takýmito situáciami vyrovnávať. Neustále sa stáva, že vás niečo trápi, máte drobné zdravotné problémy alebo sa jednoducho necítite ideálne. Musíte sa s tým naučiť pracovať.
Bohužiaľ, on sa už v mladom veku musel vyrovnať s niekoľkými pomerne vážnymi zraneniami. Myslím si však, že teraz už má oveľa lepšiu predstavu o tom, ako takéto situácie zvládať,“ reagoval tréner Calgary.
Pomohli mu prechádzky aj motivačná literatúra
Honzek pritom veľmi dobre vie, čo znamená dlhá rekonvalescencia. V kariére prekonal už niekoľko ťažších zranení.
Na juniorských MS 2023 mu súper korčuľou porezal ľavé lýtko a namiesto pôvodne odhadovaných štyroch až šiestich týždňov chýbal takmer dva mesiace.
O niekoľko mesiacov neskôr, už ako draftovaný hráč Calgary, utrpel v príprave NHL zranenie brušnej oblasti a prišiel o prvých 25 zápasov sezóny v juniorskej WHL.
V januári 2024 si po zásahu do tváre zlomil kosť a určitý čas nastupoval s celotvárovým ochranným štítom.
Po príchode do NHL ho zase v októbri 2024 tvrdo zasiahol obranca Chicaga Connor Murphy. Honzek neskôr potvrdil, že utrpel ľahší otras mozgu, pre ktorý vynechal päť zápasov.
VIDEO: Tvrdý hit na Honzeka v októbri 2024
Najvážnejšie zranenie prišlo v novembri 2025. Po nešťastnej zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom si vykĺbil rameno, s ktorým musel ísť na operáciu.
Honzek prišiel o zvyšok sezóny NHL aj olympijské hry, na ktorých mohli po rokoch opäť nastúpiť najlepší hráči zo zámoria.
„Mal som dosť zmiešané pocity. Najprv prišiel hnev, potom takmer až úzkosť. Hovoril som si: Prečo sa to zase deje práve mne? Ďalšie zranenie, a navyše poriadne vážne,“ vravel Honzek pre klubové médiá pred štartom aktuálnej sezóny.
„Minulosť už nezmením. Jediné, čo môžem ovplyvniť, je budúcnosť. Preto záležalo na mojom prístupe, na tom, ako budem pristupovať k tréningom a ako veľmi sa budem tešiť na návrat.
Na to, že budem môcť opäť hrať hokej, zúčastniť sa tréningového kempu, cítiť sa dobre a byť stopercentne zdravý.“
Časť rehabilitácie absolvoval aj doma na Slovensku. Keď sa pred novou sezónou vrátil do Calgary, za sebou mal približne tri a pol mesiaca pravidelného tréningu a korčuľovania.
„Dostal som sa do bodu, keď ma už začínala unavovať tá istá rutina. Stále dookola len posilňovňa, ľad, domov, posilňovňa, ľad. Už som si hovoril, že sa potrebujem konečne zase naplno rozbehnúť.“
Dlhé mesiace bez zápasov ho zároveň prinútili hľadať rozptýlenie aj ďaleko od hokeja. Potreboval nájsť aktivity, ktorými by si uvoľnil stres a nemyslel iba na svoje zranenie.
V tom čase objavil aj netradičnú záľubu - zbieranie Pokémon kariet.
„Všetko sa to začalo vďaka kamarátovi zo Slovenska. Blížili sa Vianoce a ja som rozmýšľal, čo mu kúpim pod stromček. Vedel som, že má rád Pokémonov, tak som zašiel do Walmartu a kúpil niekoľko balíčkov kariet.
Potom som si povedal, že nejaké kúpim aj sebe. Otvoril som svoje balíčky, neskôr prišiel kamarát a otvoril si tie svoje. Začali sme sa o tom rozprávať a ja som si povedal, že tomu možno dám šancu.
Postupne sa z toho stala takmer závislosť, najmä preto, že som na to mal veľa voľného času. Snažím sa to trochu držať pod kontrolou, ale mám svoju výnimočnú zbierku, ktorú mám veľmi rád."
Dodal, že mu pomohla aj motivačná literatúra a prechádzky po Calgary.
„Je príjemné prejsť sa popri rieke, počúvať hudbu a prísť pritom na iné myšlienky. Keď sa zraníte alebo ste zranený, začnete sa na život pozerať trochu inak.
Snažím sa viac vážiť si to, že som zdravý a môžem robiť veci, ktoré mám rád. Či už ide o čítanie kníh, alebo prechádzky, pomáha mi to odpútať sa od stresu, ktorý prináša hokej a všetko okolo neho. Je to taký spôsob, ako si vyčistiť hlavu.“
Tabuľky NHL
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