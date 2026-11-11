Dobré správy zo zámoria. Honzek sa vracia po zranení, tím ho však preradil na farmu

Samuel Honzek.
Samuel Honzek. (Autor: REUTERS)
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Sportnet|11. nov 2026 o 21:21
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Naposledy nastúpil v NHL na začiatku októbra.

Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek bol preradený z Calgary Flames do farmárskeho tímu Calgary Wranglers v AHL. Klub ho v stredu zároveň aktivoval z listiny zranených hráčov.

Dvadsaťjedenročný Slovák odohral v aktuálnej sezóne NHL iba štyri zápasy, v ktorých nebodoval. Naposledy nastúpil 8. októbra proti Coloradu Avalanche, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela. Odvtedy chýbal v zostave Flames.

Honzek sa v utorok prvýkrát od zranenia zapojil do plnohodnotného tréningu s mužstvom. Jeho zdravotný stav sa podľa trénera Ryana Husku postupne zlepšuje.

„Určite je bližšie k návratu. Keď absolvuje celý tréning v drese, ktorý umožňuje kontakt, znamená to, že sa približuje. Robí všetko potrebné, aby sa mohol vrátiť do zostavy,“ povedal Huska.

Preradenie na farmu zrejme súvisí so snahou dostať Honzeka po viac ako mesačnej prestávke späť do zápasového tempa.

„Samuel Honzek je už zdravotne v takom stave, že ho môžu poslať do AHL, aby sa rozohral,“ uviedol novinár a expert stanice Sportsnet Eric Francis.

Calgary Wranglers sa najbližšie predstavia vo štvrtok a v sobotu na ľade Hendersonu Silver Knights.

Honzek má v NHL doteraz na konte 27 zápasov, v ktorých nazbieral štyri body za dva góly a dve asistencie.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Samuel Honzek.
Samuel Honzek.
Dobré správy zo zámoria. Honzek sa vracia po zranení, tím ho však preradil na farmu
dnes 21:21
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