Honzek je po mesiaci zranenia späť. Akú pozíciu mal na prvom tréningu?

Samuel Honzek je blízko návratu do herného diania v NHL. Hokejový útočník Calgary Flames absolvoval s mužstvom kompletný tréning.
Informoval o tom novinár Pat Steinberg.
21-ročný útočník sa zranil v dolnej časti tela 8. októbra v zápase proti Coloradu a odvtedy pauzoval. Utorkový tréning bol jeho prvým po návrate.
Honzek zatiaľ ostáva mimo základnej zostavy. Netrénoval v žiadnom zo štyroch útokov, ale len ako náhradník.
Martin Pospíšil nastupoval ako center tretieho útoku, Šimon Nemec ako obranca druhého páru.
Honzek v aktuálnom ročníku stihol odohrať len štyri duely, v ktorých nebodoval. Minulú sezónu mu takisto skrátilo zranenie, odohral v nej 18 duelov.
Calgary sa najbližšie predstaví v noci na štvrtok proti New Yorku Rangers.
Mužstvo začalo sezónu piatimi prehrami v rade, ale odvtedy sa jeho výkony zlepšili a v Západnej konferencii mu patrí 10. priečka.
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