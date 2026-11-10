Honzek je po mesiaci zranenia späť. Akú pozíciu mal na prvom tréningu?

Samuel Honzek v drese Calgary.
Samuel Honzek v drese Calgary. (Autor: REUTERS)
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Sportnet|10. nov 2026 o 18:00
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Samuel Honzek absentoval pre zranenie viac ako mesiac.

Samuel Honzek je blízko návratu do herného diania v NHL. Hokejový útočník Calgary Flames absolvoval s mužstvom kompletný tréning.

Informoval o tom novinár Pat Steinberg.

21-ročný útočník sa zranil v dolnej časti tela 8. októbra v zápase proti Coloradu a odvtedy pauzoval. Utorkový tréning bol jeho prvým po návrate.

Honzek zatiaľ ostáva mimo základnej zostavy. Netrénoval v žiadnom zo štyroch útokov, ale len ako náhradník.

Martin Pospíšil nastupoval ako center tretieho útoku, Šimon Nemec ako obranca druhého páru.

Honzek v aktuálnom ročníku stihol odohrať len štyri duely, v ktorých nebodoval. Minulú sezónu mu takisto skrátilo zranenie, odohral v nej 18 duelov.

Calgary sa najbližšie predstaví v noci na štvrtok proti New Yorku Rangers.

Mužstvo začalo sezónu piatimi prehrami v rade, ale odvtedy sa jeho výkony zlepšili a v Západnej konferencii mu patrí 10. priečka.

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