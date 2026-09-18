Honzek bol deň pred trejdom s Nemcom: Nič mi nepovedal. Je Calgary obľúbeným tímom na Slovensku?

Samuel Honzek má za sebou náročný rok. Sezónu 2025/26 mu veľmi skoro ukončilo nešťastné zranenie po kolízii s vlastným kapitánom Backlundom.
V Calgary si tak síce vybojoval prvý tím, ale odohral len 18 duelov, v ktorých nazbieral štyri body. Prišiel o olympijské hry aj o drvivú väčšinu sezóny.
Teraz je späť, pripravený ukázať, že miesto v mužstve mu stále patrí. „Som stopercentne pripravený fyzicky aj mentálne,“ povedal kanadským novinárom.
Boli to ťažké chvíle, ale je silnejší
Do Kanady letel už 15. júla, aby sa s dostatočným predstihom pripravoval na ďalší ročník.
Po prvom dni tréningového kempu odpovedal na otázky s jeho typickým úsmevom a výbornou angličtinou.
„Nenazval by som to nedočkavosťou, skôr obrovským nadšením. Veľmi sa teším na to, keď budem späť na ľade, nadviažem na výkony z minulého roka a budem ešte lepší. Mám za sebou skvelé leto. Zranenie je už za mnou a som pripravený vykorčuľovať na ľad,“ povedal 21-ročný Slovák.
„Je nešťastné, že som prišiel o olympiádu aj o zvyšok klubovej sezóny. Boli to ťažké chvíle, ale musel som sa z toho poučiť, zatnúť zuby a odmakať to v príprave tak, aby som sa vrátil ešte silnejší. Presne to som robil počas celého leta.“
Calgary si ho vybralo z celkového 16. miesta na drafte 2023 a v profilige odohral dohromady 23 zápasov. Pred sebou má ešte dva roky zo svojho nováčikovského kontraktu.
Deň pred výmenou bol s Nemcom, ale nič nepovedal
V najbližšom ročníku budú dres Flames obliekať aj jeho ďalší dvaja krajania – obranca Šimon Nemec a útočník Martin Pospíšil.
Nemec sa k mužstvu pridal po výmene z New Jersey. Honzek si presne pamätá, čo robil predtým, ako sa o trejde dozvedel.
„Deň predtým, ako ho vymenili, sme boli na charitatívnom futbalovom zápase na Slovensku. Bolo tam veľa slovenských hokejistov z NHL a z európskych líg.
Bol tam aj Šimon. Nič mi nepovedal a na druhý deň ho vymenili. Každý sa ma potom pýtal, či mi o tom povedal. Nepovedal, zrejme to ešte ani sám nevedel,“ vysvetľoval Honzek.
„Je však skvelé vidieť ho tu. Dúfam, že dostane ozajstnú šancu. Veľa chalanov hovorilo, že na ľade vyzerá veľmi dobre. Teším sa na to, ako ho budem sledovať.“
Bude Calgary najpopulárnejším tímom na Slovensku?
V Alberte je teraz najpočetnejšie zastúpenie Slovákov spomedzi všetkých tímov v profilige.
„Nestáva sa často, že v jednom tíme NHL sú traja Slováci, je to vzrušujúce,“ odpovedal diplomaticky na otázku, či sa z Calgary stane najobľúbenejší tím na Slovensku.
Neskôr dodal, že spoluhráčom rád poskytne lekcie slovenčiny, ak budú chcieť.
Calgary bude na Slovensku o niečo populárnejšie, ale v obľúbenosti zrejme tak skoro nepredbehne Montreal, kde hrá Juraj Slafkovský.
Historicky Flames nemali početné slovenské zastúpenie. Najviac zápasov spomedzi Slovákov v tomto klube odohral Martin Pospíšil, stovku prekonali aj Adam Ružička (114 zápasov) a Ronald Petrovický (107).
Na prvom tréningu v druhom útoku
Honzek nastupoval počas prvého dňa tréningového kempu v druhom útoku s Backlundom a Farabeem, kde si striedal miesto s 18-ročným Harringtonom, ktorého zrejme čaká návrat do juniorskej WHL.
Formácie na prvom tréningu Calgary Flames
Útok:
Gridin-Frost-Coronato
Honzek/Harrington-Backlund-Farabee
Zary-Strome-Sharangovich
Tsyplakov/Nylander-Pospíšil-Klapka
Obrana:
Bahl-Nemec
Middleton-Parekh
Kuznetsov-Whitecloud
Hanley-Pachal
Brankári:
Wolf
Cooley
Rodák z Trenčína miesto v zostave nemá isté, ale je odhodlaný ho získať.
„Ide o našu poslednú sezónu v starej aréne Dome, takže to bude výnimočné. Do kempu idem s nastavením, že si miesto v zostave musím vybojovať. Nič nedostanem zadarmo, všetko si musím zaslúžiť na ľade a verím, že to je správny prístup.“
Flames odohrajú prvý prípravný zápas už v nedeľu 20. septembra proti Seattlu.
„Dlho som nehral súťažný zápas, takže prvý predsezónny duel bude určite plný vzrušenia a možno aj miernej nervozity.
Nemám čo stratiť. Spravil som všetko tak, ako som mal, a teraz to len stačí preniesť na ľad a predviesť najlepšiu verziu seba samého,“ povedal Honzek.
Calgary Flames sa po sezóne presťahujú do novej arény s názvom Scotia Place. Aj keď podľa predsezónnych predpokladov patria medzi papierovo najslabšie tímy, Honzek chce fanúšikom priniesť radosť:
„Fanúšikovia určite prinesú na tribúny skvelú energiu a je na nás, aby sme im to vrátili predvedenou hrou na ľade a spravili pre nich z tejto poslednej sezóny v Dome nezabudnuteľný ročník.“
Pospíšil dostane väčší priestor ako center
Šimon Nemec bol počas prvého dňa súčasťou prvého obranného páru s defenzívnym partnerom Kevinom Bahlom.
Martin Pospíšil nastupoval ako center štvrtého útoku s Klapkom a Tsyplakovom, ktorý sa striedal s Alexandrom Nylanderom.
„Sledoval som Martina na majstrovstvách sveta, kde hral celý čas centra a išlo mu to veľmi dobre. Ja som ho minulý rok skúšal na viacerých pozíciách.
Bavili sme sa o tom a chcem mu dať väčší priestor ako centrovi. Bude hrať aj oslabenia a posnažíme sa nájsť priestor, kde aj on bude cítiť, že prináša väčšiu hodnotu," povedal o Pospíšilovi tréner Ryan Huska.
"Dostal túto rolu a vidím, že sa jej už chopí. Po tréningu trénoval vhadzovania. Mne to však ukázali majstrovstvá sveta. Za svoju krajinu hral skvele, využívali ho ako centra číslo jedna a v tejto role rástol.
Chcem vidieť, či to dokáže aj pre nás. My to takisto potrebujeme. Máme mladých hráčov, ktorí o tieto miesta bojujú, ale chcem dať príležitosť aj Martinovi.“