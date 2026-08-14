Ja by som si cenu tento rok nedal, vraví Hlavaj. Okrem olympiády v ňom nebolo nič výrazné

SAMUEL HLAVAJ mal ročník, na ktorý nebude spomínať v najlepšom. Na farme v Iowe odohral 22 zápasov s úspešnosťou zákrokov pod úrovňou 89 percent. V závere sezóny viac nehrával ako hrával.
Napriek tomu sa stal najlepším slovenským brankárom v uplynulej sezóne pred Adamom Gajanom a Stanislavom Škorvánkom. Môžu za to najmä jeho výkony na olympijských hrách v Miláne, kde pomohol Slovensku k štvrtému miestu. Medzi opory mužstva patril aj na májových MS vo Švajčiarsku.
Náročná sezóna ho však aj mnoho naučila a v najbližších mesiacoch si chce vybojovať pevné miesto v organizácii Toronta, kde by mal začať v AHL v mužstve Marlies.
Ako ste prežívali galavečer Hokejista roka a aké pocity vo vás prevládajú?
Pocity sú pozitívne, je to super ocenenie. Teší ma, že som ho dostal už tretíkrát po sebe, takže som spokojný.
Hlavnú zásluhu na tom mala asi olympiáda, kde ste boli naozaj oporou mužstva. Ako ste vnímali celý ten rok?
Nie asi, ale určite. Okrem olympiády v mojej sezóne nebolo nič výrazné. Bol som aj dosť prekvapený, keď som zistil, že vyhrám, pretože ja osobne by som si tú cenu tento rok nedal. Podľa mňa by si ju skôr zaslúžil Škorvy (Stanislav Škorvánek, pozn. red.) za to, čo predvádzal v Česku, kde prelomil nejaké rekordy. Čiže som bol dosť prekvapený.
Ako vnímate svoju klubovú sezónu a čo vás naučila?
Klubová sezóna bola náročná z viacerých dôvodov. Dosť ma vycvičila mentálne. Nechcem povedať, že ma v budúcnosti už nič nemôže prekvapiť, lebo prekvapiť sa dá vždy niečím, ale z mentálnej stránky mi veľmi pomohla.
Teraz vás čaká nový vzduch v organizácii Toronta, kde dostanete ďalšiu šancu v zámorí. Ako sa na to tešíte?
Teším sa veľmi. Konečne je to niečo nové, nový štart. Princíp je však stále ten istý – treba tam bojovať, na každom jednom tréningu dokazovať, že tam patrím, a podávať čo najlepšie výkony.
Tím Toronto Marlies má v AHL lepšiu pozíciu a v uplynulej sezóne sa stal šampiónom celej súťaže. Váš predchádzajúci klub Iowa Wild naopak patril medzi najhoršie mužstvá. Je to pre vás o to väčšia motivácia?
To určite áno. Je iné chytať za tím, ktorý vyhral ligu, ako za mužstvo, ktoré skončilo v súťaži posledné alebo predposledné. Na to sa však nemôžem vyhovárať. Musím pracovať sám na sebe a podávať čo najlepšie výkony.
Máte už trošku zmapovaných svojich konkurentov v bráne?
Mám to zmapované. Poznám gólmanov, ktorí sú hore v prvom tíme aj dole na farme, vrátane toho Rusa, s ktorým tam budem. Bude to veľmi zaujímavé a náročné.
Aký je váš cieľ do nadchádzajúcej sezóny?
Cieľom je postupovať v organizácii smerom nahor a dokázať im, že tam mám svoje miesto. A keďže mám zmluvu na jeden rok, chcem si vybojovať nový kontrakt aj na ďalšie roky.